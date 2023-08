Una folla di persone al cimitero di Mestre per l’ultimo saluto a don Armando

Nonostante il caldo e l'afa venti minuti prima delle dieci nel piazzale del cimitero si erano già radunate un centinaio di persone, poi diventate il doppio, per accompagnare le ceneri di don Armando Trevisiol nel viaggio verso la tomba ossario dove ora riposa. Un ossario che lui stesso aveva fatto costruire per i religiosi. E dove d'ora in poi le persone che gli hanno voluto bene in vita potranno andare a trovarlo.

Mestre, centinaia di persone alla cerimonia di inumazione delle ceneri di don Trevisiol

La processione orante era guidata da don Gianni Antoniazzi, parroco di Carpenedo, presenti il fratello don Roberto Trevisiol e il nipote don Sandro Vigani. A portare l'urna di don Trevisiol suor Teresa, a fianco il vicepresidente della Fondazione Edoardo Rivola. In processione anche l'assessore Renato Boraso.

Poi, giunti sul posto, le benedizioni e il raccoglimento. Infine il saluto, a turno, dei presenti prima che le ceneri fossero inserite nell'ossario. Nel frattempo si prepara già la celebrazione del trigesimo, che riserverà delle sorprese.

Forte l'appello della città perché piazza Carpenedo diventi piazza Armando Trevisiol.