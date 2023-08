Venezia, una pattumiera a cielo aperto: sempre più rifiuti abbandonati

«Bottiglie di plastica abbandonate, carte e bicchieri lungo le calli, cestini pieni e il resto a terra: una pattumiera a cielo aperto».

È il pensiero che in molti hanno formulato in questi mesi torridi di caldo e di folla e che “la Nuova” ha più volte segnalato, pubblicando foto di cestini rigurgitanti immondizia, cumuli di bottiglie, lattine, carte unte, abbandonati da mani incivili tra le colonne di piazza San Marco, in cima al ponte di Rialto o sulla prima vetrina a portata di mano.

Nei giorni scorsi, è stata la gallerista d’arte veneziana Michela Rizzo a fare un post fotografico sul suo profilo Fb, dando così corpo una volta di più ai pensieri di molti: «Non ho mai visto Venezia così sporca, mi ha colpito molto: c’è assoluta necessità che si intervenga. Ci sono i soldi della tassa di soggiorno e i biglietti Actv a 9.50 euro? Si usi fino all’ultimo euro, Venezia va ripulita».

Più turisti, più rifiuti e - in proporzione, non certo tutti - più maleducati in giro e più abbandoni di “scoasse”: gli “angeli” di #enjoyvenice non risolvono. Stazionano anche sul ponte di Rialto, che per altro, viene quotidianamente trasformato in un ricettacolo di rifiuti. Veritas non riesce più a star dietro a tutto: ha lanciato l’assunzione estiva di studenti, ma la “pattumiera a cielo aperto” in alcune ore della giornata è un fatto certo.

«Non si tratta di aumentare i servizi Veritas che sono già eccellenti, né colpire tutti per redimere quei pochi maleducati: sono 8 anni che dico che dovremmo togliere i cestini e la gente dovrebbe comportarsi a Venezia come in montagna, capendo di dover riportare con sé i propri rifiuti e mi fa piacere vedere che ora in molti lo dicono», commenta l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin.

L’impressione che resta è che l’emergenza principale - che ne “figlia” tante altre - resti l’eccesso di visitatori, che tutto travolge (anche i turisti più attenti). Non così la pensa De Martin:«Accade lo stesso in città a mille chilometri da Venezia: cassonetti pieni. Certo non si può pensare di militarizzare la città, ma bisogna diffondere educazione, far capire che non è solo un fatto di decoro, ma anche di igiene».

Ma come fare? «Ripetendolo in ogni situazione e sperando in genitori migliori che educhino figli migliori».