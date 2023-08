Dalla Sicilia in arrivo altri 35 migranti in provincia di Venezia, la Caritas avverte: da noi posti esauriti

Altri trentacinque migranti in arrivo in provincia di Venezia, distribuiti nel territorio tra i duecento che nelle prossime ore arriveranno in Veneto dalla Sicilia dopo essere stati caricati insieme ad altre 500 persone a bordo della nave Dattilo a Porto Empedocle.

Un carico di persone, con difficoltà e fragilità alle spalle, per le quali si è già messo in moto nei giorni scorso il meccanismo dell’accoglienza diffusa nel territorio.

Solo a inizio settimana, infatti, altri 35 migranti erano stati destinati al Veneziano tra i duecento arrivati a Marghera negli uffici della Questura. Ma le difficoltà non mancano.

La Caritas, infatti, fa sapere che di posti liberi all’interno delle proprie strutture sul territorio non ne sono più rimasti.

«I centri di accoglienza dei migranti della Caritas sono pieni non c’è più posto in questo momento all’interno. 24 posti sono stati occupati all’interno del centro di Marghera mentre altri 24 posti sono stati occupati al centro San Raffaele di Mira in via Riscossa», spiega Francesco Vendramin storico referente della Caritas a livello provinciale, «in questi giorni sono arrivati nuovi richiedenti asilo» dice Vendramin «e come Caritas ci siamo messi a disposizione fin da subito per trovare una sistemazione».

Ora però si assiste ad un allontanamento dai centri di chi ha ottenuto lo status di rifugiato: «In questo modo si creano grossi problemi», sottolinea Vendramin, «se una persona che ha ottenuto asilo politico viene messa sulla strada certo in quel momento non ha un lavoro.

E allora o finisce per accettare lavori sottopagati o in nero o invece ancora peggio viene arruolato nelle fila della micro e macro criminalità».

Ad occuparsi della sistemazione dei migranti, tra cui anche minori non accompagnati, è la Prefettura che nelle ultime settimane è stata in contatto costante con le amministrazioni locali.

Si tratta infatti di un equilibrio difficile da ricercare, che alla necessità di accogliere in maniera dignitosa persone provenienti da contesti di difficoltà deve aggiungere la necessità delle amministrazioni locali più piccole di mettere a disposizione strutture adeguate che, senza più replicare situazioni esplosive come successo a Cona.

Tanto più in un frangente storico in cui gli sbarchi, come documentato dai numeri ministeriali, sono più che raddoppiati negli ultimi sette mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno del 2022.

Ecco perché nelle ultime settimane, la Prefettura è stata alla spasmodica ricerca di posti dove accogliere migranti, non riuscendo più a far fronte agli arrivi che sono continui anche perché gli hub del sud d’Italia stanno scoppiando.

Quello di Jesolo è uno dei tanti tentativi del Prefetto di trovare collaborazione tra i sindaci del territorio. Senza però trovare tante porte aperte. Anzi, la stragrande maggioranza, sono chiuse o semi aperte. Una difficoltà che per anni hanno incontrato i suoi predecessori e che, per il momento, non lo spaventa. Oltre a questa spasmodica ricerca in Prefettura cercano di accelerare l’uscita dalle strutture di accoglienza di chi, tra i migranti, ha già un permesso e un lavoro.