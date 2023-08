Portogruaro, vandalismi sulle biciclette al bar e all’ex Bergamin

Si moltiplicano gli episodi di degrado urbano: fari puntati soprattutto sulla baby gang che già si è resa responsabile dell’escursione alla scuola media Pascoli, per la quale la Polizia ha individuato e denunciati due minorenni.

Della banda fanno parte anche alcune ragazze: emerge questo particolare in una denuncia presentata ai carabinieri dalla titolare di un’attività commerciale del centro storico.

Inoltre è stato sgomberato nuovamente l’ex magazzino Bergamin.

L’episodio più recente è della notte tra giovedì e venerdi scorsi, quando le biciclette a noleggio posizionate sulle rastrelliere dell’autostazione sono state danneggiate dalla banda. I ragazzini si sono accaniti sui telai e gli pneumatici.

Danneggiate almeno 5 biciclette. È intervenuta una guardia giurata, che si trovava lì in sopralluogo. Alla fine, favoriti dal buio della notte, i responsabili sono scappati addentrandosi per il piccolo parco dell’ex Perfosfati, oppure correndo in direzione di via Volpare.

Ma questo è probabilmente uno degli episodi meno cruenti, se vogliamo, della spirale che sta indispettendo i portogruaresi.

Il fulcro delle “attività” della banda è certamente la zona di piazza Mazzini.

Qui, oltre a numerosi graffiti, i ragazzi hanno anche rubato sedie e tavolini del bar Al Teatro, che ha sede nella vicina via Silvio Pellico ma che dispone di un plateatico sulla piazza.

Per timore del maltempo, nei giorni scorsi, la proprietaria aveva legati tra loro sedie e tavolini. Ebbene, i ragazzini sono riusciti a trascinarli sotto al porticato del Liceo Pedagogico Marco Belli, la cui sede è proprio di fronte al bar e al teatro Russolo, in pieno centro storico. Tavolini e sedie sono stati recuperati, ma la maggior parte sono danneggiati. Altri invece sono spariti.

La proprietaria del bar è costretta a comprare nuovi arredi per la parte esterna in vista del nuovo anno scolastico, quando riprenderà anche la sua attività. Sulla piccola stradina di ghiaia, che collega via Silvio Pellico a via Marco Belli, un’altra guardia giurata ha trovato numerose bottiglie vuote disseminate ovunque. Nei giorni scorsi a Bibione ci sono stati una rissa, danneggiamenti a una colonia della diocesi di Treviso ed episodi di furti, in tutto tre episodi che hanno messo in evidenza le scorribande delle baby gang in trasferta sulle spiagge.

Tornando a Portogruaro, sono state numerose le segnalazioni provenienti dai residenti di viale Matteotti, che riguardavano i bivacchi all’interno dell’ex Bergamin magazzino già in passato luoghi di rifugio di sbandati. In questi giorni c’è stato un evento risolutore dei carabinieri della locale compagnia che hanno sigillato tutti gli ingressi e le porte finestre. È praticamente impossibile entrare. La zona è diventata un po’ più sicura.