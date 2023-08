Incendio a un deposito di materiale in centro a Portogruaro

Colonna di fumo alta molti metri, almeno 6, questa mattina a Portogruaro, per l’incendio di alcuni oggetti inutilizzati collocati accanto al deposito di un’attività commerciale.

È accaduto nella mattinata di oggi, domenica 20 agosto, in viale Matteotti, non lontano dalla pasticceria Toffoli e da alcune abitazioni lungo la zona Frati.

Il fumo era visibile anche da oltre il fiume Reghena, a Borgo Sant’Agnese. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco.

Il rogo, tra le altre cose, si era sviluppato accanto ad alcuni condomini ed era necessario spegnere subito le fiamme, per evitare guai ancora peggiori.

E’ stato domato nel giro di un’ora, e quindi l’emergenza è stata dichiarata conclusa attorno alle 7. Sulla natura dell’incendio si valutano alcune ipotesi. Frana quella del corto circuito. Ma potrebbe trattarsi di un evento accidentale, come una sigaretta lasciata accesa o la combustione di uno zampirone.

Quella zona è assurta agli onori delle cronache per essere diventato un covo di sbandati, che oggi stazionano all’aria aperta, visto che da qualche giorno i carabinieri hanno fatto sigillare il vecchio rifugio trasformato in accampamento, ovvero gli ex magazzini Bergamin.