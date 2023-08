Mestre, maxi sequestri di merce e tre espulsioni in via Piave

Cento persone controllate. Tre espulsioni, un foglio di via. Sigilli in un bar già sanzionato nei giorni scorsi e che però continuava ad aprire regolarmente. In un altro locale, invece, sequestrati 100 kg di merce alimentare senza etichette. Sulla scorta delle rassicurazioni del prefetto di Venezia Michele di Bari, continuano i controlli delle forze dell’ordine a Mestre.

Un messaggio chiaro alla popolazione residente che però continua a vivere in una diffusa percezione di insicurezza.

Fatto sta che negli ultimi giorni, in seguito all’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra il quartiere Piave e dintorni sono state controllate 100 persone.

Di queste, due già note agli agenti e irregolari sul territorio, sono state colpite da provvedimento di espulsione.

Un altro soggetto, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza al foglio di via obbligatorio.

Nello specifico, è stato fermato e sottoposto a controllo un cittadino straniero risultato irregolare e con diversi precedenti per reati commessi contro la persona ed il patrimonio che nei giorni scorsi, era anche stato deferito all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile di un furto ai danni di un negozio del centro cittadino. Nella serata di venerdì, nel centro per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo è stato portato un uomo fermato dalla polizia locale che all’attivo aveva diversi precedenti per spaccio di stupefacenti e rapine consumate principalmente a Mestre.

Ma i controlli della polizia amministrativa della Questura non si fermano nemmeno negli esercizi commerciali di Mestre.

Tre sono stati passati al setaccio. Per uno di questi si è proceduto ad apporre i sigilli per inottemperanza ad una precedente sospensione dell’attività mentre, a seguito di ispezione in un altro esercizio commerciale, sono stati sequestrati 100 kg di merce alimentare priva di etichettatura e tracciabilità.

In parallelo, c’è anche il centro storico di Venezia nel mirino dei controlli per contrastare il fenomeno dei borseggi.

E così nei giorni scorsi tre cittadine straniere, non residenti nel territorio veneziano e con a carico svariati precedenti penali per furto e furto aggravato, sono state intercettate e fermate nei pressi della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia e, all’esito dei controlli in Questura sono state denunciate per inottemperanza a provvedimenti di Pubblica Sicurezza ed allontanamento dal territorio comunale, dal momento che erano già destinatarie di foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia.

Decine anche le misure preventive adottate dal Questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso.

Per alcuni episodi di criminalità diffusa verificatisi nel territorio di Mestre, inoltre, in particolare nei pressi della Stazione Ferroviaria e del quartiere Piave, il Questore di Venezia ha adottato misure preventive nei confronti di soggetti socialmente pericolosi e con precedenti di polizia, irrogando complessivamente 3 divieti di accesso alle aree urbane della stazione ferroviaria di Mestre