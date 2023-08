Si cerca ancora nelle acque del lago Morto, ma il corpo di Andrei non si trova

Sono continuate per tutta la giornata di ieri le ricerche di Andrei Boicenco, il ventenne mestrino di origine bielorussa che venerdì pomeriggio, dopo le 17, è sparito nelle acque del Lago Morto sotto gli occhi di alcuni amici, dopo esser caduto dal materassino con cui si era spinto al largo.

Ieri pomeriggio, verso le 14, l’arrivo sul posto anche della mamma Liona, che ha anche un altro figlio, il 18enne Alessandro.

«È straziata dal dolore e da poco ha perso anche il lavoro - racconta un’amica di Mestre, Diana Zancarello - adesso lei e l’altro suo figlio hanno bisogno di aiuto. Ieri continuava a ripetermi: “E adesso cosa faccio?”. Andrei era un bravo ragazzo, aveva voti alti a scuola, un punto di riferimento per la famiglia».

Ad un certo punto, ieri alle 14, l’illusione del ritrovamento del cadavere, ma si trattava solo di un tronco.

L’attività di ricerca da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco è proseguita ampliando il cono di ricerca rispetto al punto di massima profondità del fondale, 56 metri, in cui si ipotizzava potesse essere finito il corpo senza vita del giovane dell’Est.

Ma la visibilità sul fondale è di mezzo metro o poco più. In arrivo nei prossimi giorni il robot speciale da Milano.

Intanto c’è sgomento ma anche perplessità da parte dei residenti. Il Lago Morto ha già inghiottito sei persone. Eppure, da sempre, non è balneabile. «Fin da quando lo gestiva la Sade, prima dell’Enel» ricorda Silvano De Nardi, che abita in valle e che è stato per lunghi anni presidente della circoscrizione.

Che cosa vuol dire non balneabile? «Senz’altro che non vi si può fare il bagno - precisa il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto - ma sarebbero consentiti il surf e la pesca con barca».

Il cartello, all’ingresso della spiaggia del lago, è infatti esplicito: balneazione vietata.

«Purtroppo continuano a tuffarsi, perfino in queste ore di dolore, c’è troppa imprudenza – ammette, anche lui indignato, il sindaco –. Ma non possiamo mandare il vigile appresso ad ogni bagnante. Il divieto sta a significare, fra l’altro, che non c’è bacino, non ci sono servizi di sicurezza».

Ma per Gianni Dal Tio, che abita dall’altra parte del lago, a Fadalto Basso, ed è uno degli storici fondatori del Comitato Fadalto, non ci sono dubbi: «È uno spettacolo indegno quello che abbiamo visto sia l’altro pomeriggio che nella giornata di ieri: giovani che continuavano a farsi il bagno mentre i vigili del fuoco erano impegnati nella ricerca del povero corpo del giovane – protesta Dal Tio, - anche ieri mattina, mentre il corpo del ragazzo stava là sotto, c’erano decine di surfisti che “volavano” sull’acqua».

Il Lago Morto è gestito appunto dall’Enel, ha una capacità di 20 milioni di metri cubi d’acqua, molto fredda. Il bacino non ha né immissari né emissari, è alimentato solo da sorgenti nel fondale. Dal Lago di Santa Croce arriva l’acqua in condotta che scende sino alle centrali di trasformazione e che scaricano appunto sul Lago Morto.