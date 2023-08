Jesolo, forzano un posto di blocco: inseguiti, fermati e denunciati

Auto pirata rintracciata dalla polizia locale dopo un incidente avvenuto a Ferragosto.

Ieri mattina, gli agenti hanno fermato, dopo un breve inseguimento in via Adriatico, due cittadini stranieri, residenti in Italia, ritenuti responsabili dell’incidente del 15 agosto.

Il comando ha avviato una rapidissima indagine per individuare il veicolo responsabile, pur con pochi elementi a disposizione. Due auto si erano scontrate lateralmente mentre percorrevano via Ceolotto, tuttavia solo uno dei due alla guida si era fermato mentre l’altro si era allontanato.

Il primo aveva quindi chiamato la polizia locale fornendo i pochi elementi di cui disponeva.

Nessun ferito grave, ma l’incidente spettacolare e impressionante non è passato inosservato, tanto meno la fuga dei responsabili che non hanno fatto i conti con i sistemi di sorveglianza e la caparbietà degli agenti al comando di polizia locale di Jesolo.

Gli agenti si sono messi subito al lavoro, utilizzando questi dati. Dall’analisi delle immagini ricavate dal Targa System, il sistema di controllo e lettura targhe posizionato in diversi punti della città– che in questi mesi sarà esteso ulteriormente– gli agenti della locale hanno trovato il veicolo.

Si trattava di una Bmw Serie 1, della quale hanno monitorato gli spostamenti. Il posto di blocco predisposto ieri mattina è servito per intercettare l’auto lungo via Adriatico.

All’alt intimato dagli agenti, l’automobilista non si è fermato facendo scattare così l’inseguimento che si è concluso poche centinaia di metri dopo con l’intervento di tre pattuglie.

I due uomini nella Bmw sono un 21enne e un 19enne, fermati, identificati e sottoposti ai controlli di rito.

Ora dovranno rispondere dei reati di omissione di soccorso, fuga e resistenza a pubblico ufficiale.

Il veicolo sul quale viaggiavano è stato sottoposto a sequestro.

«Prima di tutto voglio rivolgere i miei complimenti agli agenti del Comando cittadino per aver portato a termine questa indagine non facile in tempi molto rapidi», ha detto il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, «Il messaggio che grazie a questa operazione lanciamo nuovamente è che chi commette dei reati a Jesolo, prima o poi, viene chiamato a rispondere delle proprie responsabilità. Il contributo portato dagli strumenti tecnologici come il Targa System, inoltre, conferma la bontà della decisione di aver investito nell’estensione del loro utilizzo andando a coprire tutte le vie d’accesso alla città».

Il sindaco ha dunque annunciato il potenziamento della videosorveglianza di tutto il territorio jesolano e in particolare il lido. Con i sistemi Targa System sarà possibile molto presto avere un controllo capillare di tutti i veicoli in ingresso e uscita dal litorale.