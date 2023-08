A Chioggia mense di asili ed elementari ancora senza centro cottura

Le mense scolastiche affidate alla Germoglio per un altro anno. Il servizio di gestione dei pasti per le scuole dell’infanzia e per le primarie, più o meno 1600 pasti al giorno, è stato prorogato perché l’amministrazione comunale non ha ancora trovato un sito per il nuovo centro cottura comunale, dopo la chiusura di quello storico divenuto fuori norma.

La giunta conferma però l’intenzione di trovare una soluzione che permetta la produzione dei pasti nel territorio, così come richiesto dal Consiglio comunale un anno fa, nei prossimi mesi.

Il Comune si era rivolto alla Germoglio nella scorsa estate, dopo l’interruzione del rapporto con Elior ristorazione (Gemeaz), dopo una ricerca nel territorio per trovare un soggetto che avesse già un proprio centro cottura a cui appoggiarsi per un anno in attesa di espletare un bando di gara per trovare chi fosse interessato a svolgere il servizio e a realizzare un nuovo centro cottura a Chioggia.

La ricerca aveva condotto a Germoglio, una coop sociale attiva nel padovano da 25 anni nell'ambito della disabilità, della ristorazione solidale, del lavoro guidato e del commercio equo e solidale. La speranza era quella di trovare nel corso dello scorso anno scolastico un soggetto disposto a investire nel territorio realizzando un centro cottura per poi occuparsi anche del servizio mensa o, in alternativa, di realizzarlo in autonomia.

Era stato valutato uno spazio nel compendio del mercato orticolo di Brondolo. In primavera era comparsa anche l’ipotesi di un centro cottura negli spazi dell’Ipab che ha anche avviato uno studio di fattibilità. I mesi sono però passati e alla vigilia della ripresa delle scuole, senza un centro cottura proprio, l’amministrazione ha deciso di prorogare il servizio alla Germoglio.

«Lo abbiamo spiegato anche nella recente commissione di presentazione del Documento unico di programmazione», spiega l’assessore all’Istruzione, Daniele Tiozzo Brasiola, «abbiamo prorogato il servizio confidando durante quest’anno di poter concretizzare una soluzione che porti la produzione dei pasti sul territorio e che possa rappresentare una gestione per i prossimi anni in linea con le indicazioni date dal Consiglio comunale. A inizio settembre sarà convocata una commissione mensa alla presenza di tutti i soggetti interessati per presentare il nuovo menu e raccogliere osservazioni per migliorare ulteriormente il servizio».