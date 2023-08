Muore in stazione mentre aspetta il treno. Forse un colpo di calore

Muore improvvisamente mentre attende il treno che lo avrebbe portato a Venezia. Forse un colpo di calore, forse un altro malore: fine terribile, questa mattina sabato 19 agosto, per un cittadino romeno di 49 anni.

L’uomo ha accusato il malore mentre passeggiava sul binario 1, dove si fermano, e poi ripartono solitamente, i treni regionali veloci diretti a Venezia, oppure quelli ad alta velocità e gli Intercity.

Non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il 49enne ha perduto immediatamente conoscenza. Sul posto si sono dati da fare altri utenti delle ferrovie: chi gli ha prestato i soccorsi, chi ha chiamato il Suem 118.

La zona è stata interdetta dalla polizia ferroviaria. Dopo mezz’ora di inutili tentativi di rianimazione la persona è stata dichiarata deceduta e il corpo trasferito dalle onoranze Dal Mas in obitorio, in via Friuli.