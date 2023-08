Oriago, mamma stramazza al suolo uccisa da un aneurisma

Si alza, fa colazione, prepara il caffè, poi accusa un gran mal di testa e crolla sul pavimento svenuta. Immediati gli aiuti attivati dal compagno Mauro e la corsa all’ospedale, ma nonostante tutte le cure, per Martina Sorato di Oriago nel giro di qualche ora non c’è stato più nulla da fare. È morta il 16 agosto all’ospedale dell’Angelo, stroncata da un aneurisma cerebrale a 55 anni.

A raccontare cosa è successo è il fratello della donna Massimo.

«Mia sorella» racconta «il giorno di Ferragosto si era alzata nella sua casa di via Malpaga per fare colazione come al solito, ma poco dopo ha raccontato al suo compagno Massimo di sentire un fortissimo mal di testa. Nel giro di pochi minuti è caduta a terra svenuta. Il suo compagno Mauro ha subito capito che la situazione era gravissima e ha immediatamente chiamato l’ambulanza. Arrivati sul posto i sanitari hanno portato di corsa la donna all’ospedale dell’Angelo a Mestre. La situazione ai sanitari è apparsa disperata».

La donna a causa della rottura di un aneurisma aveva una vasta emorragia cerebrale. «Mia sorella» racconta ancora Massimo «ha lavorato per anni come baby sitter accudendo i bambini a Oriago, Borbiago e Mira. Un lavoro che le piaceva molto. Era molto conosciuta in paese per la sua solarità grande umanità».

In queste ore tantissime persone stanno portando alla famiglia colpita dal lutto tanti messaggi di cordoglio.

Martina Sorato, che avrebbe compiuto 56 anni a settembre, lascia i figli Nicola e Simone, il papà Franco, il fratello Massimo, il compagno Mauro, il caro Marino e tanti amici. I funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria Maddalena ad Oriago lunedì 21 agosto alle ore 10. Il feretro poi proseguirà per il cimitero a Spinea per la cremazione. —

