Non solo droga a Mestre: trovato un bossolo in via Monte Nero

Il Prefetto rassicura la città, sostenendo che a Mestre e Venezia i criminali vengono individuati dopo poche ore, i comitati continuano a segnalare una situazione che – sostengono – è fuori controllo.

Sono in corso le indagini per stabilire cosa sia accaduto la notte tra martedì15 e mercoledì16 agosto, quando un abitante di via Monte Nero, rione Piave, ha chiamato le forze dell’ordine, perché avrebbe sentito uno sparo diretto contro un palazzo.

La polizia a terra ha trovato un bossolo calibro 9 e ora sono in corso le indagini, per capire quale sia la cornice in cui è avvenuto l’episodio. C’è chi sostiene che due uomini di origine orientale stessero cercando qualcuno e lo sparo fosse un atto intimidatorio. Nessuna delle ipotesi sul tappeto viene scartata, nemmeno quella di un gioco di cattivo gusto.

Non solo droga e spaccio, dunque, rapine raddoppiate e microcriminalità dilagante, ma anche l’ombra di una criminalità che fino a qualche anno fa in via Piave rappresentava un problema.

Nonostante ciò le forze dell’ordine sono presenti: carabinieri, polizia, finanza, agenti della polizia locale, continuano a presidiare l’area “rossa”.

Venerdì 18 agosto le forze dell’ordine erano in via Montello-incrocio via Dante, dove si trovava un’automobile parcheggiata – dicono gli abitanti ben informati – almeno da due mesi, con numerose multe sopra e la targa francese. «Attorno giravano dei nordafricani che aprivano il cofano della macchina, forse per usarla come nascondiglio della droga». Sta di fatto che sono arrivati militari e agenti, per aprire l’auto.

I dubbi di Progetto Comune

«Siamo sempre ai blocchi di partenza» commenta Maria Laura Faccini, di Progetto Comune «fino a quando si continuerà a parlare di “percezione”, di numeri “rassicuranti”, di declassamento del disagio dei cittadini, ci sarà sempre uno scollamento netto tra chi vive veramente la città e chi la deve gestire e amministrare. Senza nulla togliere agli evidenti maggiori sforzi delle forze dell’ordine e controlli sul territorio con fogli di via, arresti (purtroppo temporanei), nuovi sostegni sulla strada da parte dei servizi sociali».

Prosegue: «Ci sono luoghi centrali a Mestre che fanno impressione per ciò che avviene open air, h 24, per esempio in via Ca’ Marcello sotto il cavalcavia. Ho spiegato personalmente al Prefetto l’urgenza di coinvolgere direttamente i cittadini nelle “stanze dei bottoni” perché la visione e l’esperienza di chi vive ogni giorno tanti, troppi episodi difficili non può che essere grandemente utile nella gestione del degrado e nei suggerimenti per un aiuto efficace alle persone che si bucano a ogni angolo perché non possono fare altrimenti. È doloroso vedere giovani e giovanissimi in quelle condizioni».

Chiude: «È necessaria la compartecipazione dei cittadini, sempre e comunque. E questo lo pensiamo in molti».

La comunità bengalese

«Quanto accade dopo una certa ora a Mestre fa paura ed è sotto agli occhi di tutti» commenta Prince Howlader della comunità bengalese. Ci sono tensioni tra etnie? «A mio avviso il punto è che mentre mio padre e mio nonno non reagivano se qualcuno diceva loro qualche cosa, usava violenza o li discriminava, anche perché non capivano. Oggi la seconda generazione di bengalesi se viene bistrattata o capisce di essere offesa, reagisce. I giovani vogliono essere rispettati, conoscono i loro diritti, sono parte di una comunità».