Colpo di caldo a San Donà. Si accascia e muore a pochi passi da casa

Perde la vita colpito da un malore, mentre passeggia a duecento metri da casa. Tragedia ieri mattina a San Donà, nel quartiere di Mussetta. È probabile che possa esserci il forte caldo di questi giorni tra le concause del malore che non ha lasciato scampo a Ferruccio Fontebasso, pensionato di 86 anni. Il dramma si è consumato alle 11, quando il sole picchiava già forte, in via Centenario.

Stando a una prima ricostruzione, l’anziano stava percorrendo a piedi il tratto di strada compreso tra gli incroci con via Noventa e via Concilio. All’improvviso avrebbe accusato un malore e si è accasciato.

A lanciare l’allarme è stato un giovane passante, che ha visto il corpo dell’anziano riverso a terra. Dopo aver allertato i soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, il ragazzo ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco sull’86enne.

Nel frattempo è sopraggiunto anche un secondo passante, pare un medico. I due uomini, anche con l’ausilio del defibrillatore automatico posto a ridosso della vicina farmacia, si sono alternati nella rianimazione, praticando a turno il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari.

Sul posto è poi giunta un’ambulanza del Suem 118, con a bordo il personale medico, a cui però non è rimasto altro che constatare il decesso del pensionato.

Per i rilievi sono intervenute due pattuglie dei carabinieri. Classe 1937, celibe, Ferruccio Fontebasso era originario di Romanziol di Noventa di Piave. Abitava a Mussetta in via Manin (a 200 metri dal luogo delle tragedia) dal 2021, dov’era giunto da Quarto d’Altino. Lascia due sorelle.

Nel quartiere è ricordato come un uomo gentile e cortese nei modi, ma anche molto riservato. Aveva lavorato per tantissimi anni al Consorzio di bonifica. Era stato assunto nel 1965 dagli allora Consorzi di bonifica Riuniti del Basso Piave, poi nel tempo trasformatisi fino ad arrivare all’attuale Consorzio di bonifica Veneto orientale. Per tanti anni, fino alla pensione maturata nel 2001, si era occupato della contabilità interna del personale addetto alla manutenzione e dei mezzi d’opera, oltre alle istruttorie per il rilascio delle concessioni precarie sui beni demaniali in gestione al consorzio.

Chi lo ha conosciuto, in particolare i colleghi di lavoro e i tanti professionisti che hanno avuto a che fare con lui, lo ricordano «per la sua professionalità, ricca di precisione e di estrema riservatezza».

Con l’aumento delle temperature atteso nei prossimi giorni, purtroppo il rischio di malori è sempre più in agguato, soprattutto per i soggetti fragili, quali anziani, diabetici, ipertesi e chi soffre di patologie.

L’Usl 4 ha predisposto, sul proprio sito internet, un vademecum a disposizione di tutti, con i consigli da seguire per fronteggiare le elevate temperature. Il primo consiglio per gli anziani è quello di restare a casa nelle ore calde.