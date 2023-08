Venezia, due arresti per il tentato omicidio di un militare americano

La polizia di Stato di Venezia ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari (gip) del Tribunale di Venezia.

Alle due di questa notte, venerdì 18, al Lido di Venezia, nei pressi del Lungomare Marconi, la squadra anticrimine del commissariato di P.S. San Marco, ha arrestato in contemporanea due uomini indagati per il reato di tentato omicidio in concorso.

I fatti risalgono alla notte del 2 luglio, quando in Campo Bella Vienna, a Rialto, i due indagati, in concorso con altri loro amici, a seguito di una lite, hanno aggredito tre militari statunitensi, uno dei quali è stato colpito a coltellate in zona vitale.

La squadra anticrimine del commissariato, a seguito di una complessa attività investigativa, è riuscita ad identificare i due autori del reato, tra i quali il materiale esecutore del tentato omicidio, deferendo gli autori alla Procura e chiedendo la contestuale adozione di due provvedimenti cautelari.

Sulla base dell’indagine il giudice, lo scorso 10 agosto, ha emesso due provvedimenti di custodia cautelare in carcere.

Gli operatori, dopo un’intensa attività di osservazione nei luoghi della movida supportata dall’ausilio di attività tecniche, hanno rintracciato i due soggetti al Lido di Venezia, hanno organizzato un arresto in contemporanea assicurandoli così alla giustizia. Si tratta di due cittadini albanesi residenti a Venezia.

I due sono stati rinchiusi nel carcere di Santa Maria Maggiore a disposizione dell’autorità giudiziaria.