In piazza San Marco lo sportello bancomat diventa discarica di rifiuti

Se si trattasse di uno sportello bancomat qualsiasi, certo non sarebbe un’immagine piacevole.

Trattandosi invece di uno sportello bancomat in piazza San Marco, il degrado che si percepisce aumenta a dismisura. E l’inciviltà, si sa, chiama altra inciviltà. Lo sanno bene i commercianti della Piazza, a cominciare da Valeria Boncompagni, titolare dell’omonima storica attività alle Procuratie Vecchie, che da due settimane è impegnata letteralmente a ripulire dai rifiuti che si accumulano ai lati della sua vetrina e a redarguire i turisti che usano le paratoie contro l’acqua alta installate all’ingresso della fondazione Human Safety Net come tavola da pic nic.

Eppure, sembra non esserci niente da fare. «Ho anche avvisato gli agenti della polizia locale, mi hanno risposto che trattandosi di un’area privata loro non potevano fare niente», spiega,«ma qui la situazione è diventata ingestibile».

Bottigliette di plastica, cartoni di cibo da asporto, un tappeto di scontrini abbandonati dentro lo sportello da parte dei turisti che hanno appena prelevato i contanti.

Venti metri più avanti, la Torre dell’Orologio di San Marco, l’inizio delle Mercerie e la Basilica di San Marco.

Insomma, non esattamente il luogo più in periferia che ci sia (dove comunque un comportamento del genere non sarebbe tollerato). E così, ai commercianti non resta che darsi da fare da soli.

E pulire, laddove possibile, con le proprie forze per cercare di preservare un minimo di contegno almeno a San Marco.

«Ma qui il problema riguarda la pulizia di tutti i giorni, serve un intervento quotidiano», aggiunge Valeria Boncompagni.

Che gli Atm siano usati come sorta di discarica, non è certo una novità. Di casi di rifiuti abbandonati all’interno degli sportelli la città ne è, purtroppo, piena. Complice la loro proliferazione negli ultimi anni, e il loro mancato controllo da parte di qualche addetto, al loro interno i comportamenti di inciviltà si sono moltiplicati.

Non a caso, nell’aprile del 2022 il Comune di Venezia ha deciso di bloccare le nuove aperture, inserendo gli sportelli Atm nel lunghissimo elenco di nuove attività catalogate come “paccottiglie” che non potevano più aprire nei luoghi storici e più frequentati della città.

Nel caso di San Marco, però, il problema non riguarda solo gli Atm. Ad attrarre turisti in cerca di una sedia per un pic-nic ci sono anche le vetrine dell’ex Olga Asta, oggi ingresso della fondazione Human Safety Net.

Qui infatti fino ai giorni scorsi c’era una paratia anti acqua alta che offriva una “comoda” seduta a tutti quei turisti accaldati in cerca di ombra e riparo che non finivano nel mirino del “guardians” messi dal Comune a San Marco per redarguire proprio chi si siede su gradini e masegni della Piazza.

Il risultato, per giorni e giorni, è stato che una volta finito il pic nic la paratoia anti acqua alta si riempiva sempre più di bottigliette di plastica e di avanzi di pasti.

Una situazione inaccettabile anche per l’associazione Piazza San Marco che ha segnalato la situazione ai vertici della Fondazione. Il risultato? Ora la paratoia è stata raddoppiata, nessuno ci si può più sedere.

Quanto ai rifiuti abbandonati sopra la struttura in metallo, su quello c’è ancora lavoro da fare.