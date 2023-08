La Rsa “Sereni Orizzonti” cerca operatori sanitari. Cgil all’attacco: «Paghino di più»

Sereni Orizzonti cerca operatori socio sanitari per le sue case di riposo e si dice pronta a offrire anche incentivi per chi dal Sud Italia è disponibile a trasferirsi nel nostro territorio.

Ma la Fp-Cgil va all’attacco. «Sereni Orizzonti non trova personale? Gli incentivi non servono, l’azienda applichi un contratto migliore», dicono dal sindacato, preannunciando uno sciopero nazionale a settembre, che coinvolgerà anche i lavoratori di Sereni Orizzonti.

Quest’ultima nei giorni scorsi aveva annunciato di essere alla ricerca, in tutta Italia, di circa 400 operatori socio sanitari. Ricerca riguardante anche il Veneto e, in particolare, le case di riposo che il gruppo gestisce nella nostra provincia, a Marcon, Torre di Mosto e Cinto Caomaggiore.

Per il sindacato non mancherebbero solo operatori («Circa 40 complessivi nei vari servizi del territorio gestiti dall’azienda», dicono dalla Fp-Cgil), ma anche altre figure professionali come gli infermieri.

«Leggiamo che per rendere più appetibile l’impiego, la società è disposta a garantire un incentivo per chi volesse trasferirsi dal sud al nord Italia. Basterebbe pagare meglio i lavoratori», attacca Chiara Cavatorti della Fp-Cgil di Venezia, «Sereni Orizzonti ha deciso di applicare un contratto collettivo, Aiop Rsa, non sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Un contratto che la Cgil contesta duramente, accusandolo di fare «una concorrenza sleale basata esclusivamente su retribuzioni basse e un arretramento sul terreno dei diritti, come ad esempio la retribuzione della malattia».

Nel caso di Sereni Orizzonti, per il sindacato l’applicazione di questo tipo di contratto sarebbe tra le cause della difficoltà a reperire personale.

«Il risultato è che fatica più di altre realtà a trovare operatori che non sono disposti a lavorare in quelle condizioni», prosegue Cavatorti, «con numeri di personale sempre più ridotti e carichi di lavoro eccessivi».

Contro l’applicazione del contratto Aiop Rsa, le organizzazioni sindacali hanno già proclamato uno sciopero nazionale, che nel nostro territorio coinvolgerà i lavoratori di Sereni Orizzonti. In vista di questo appuntamento, saranno organizzate anche delle assemblee sindacali con il personale.

«Il prossimo 27 settembre è stato proclamato lo sciopero nazionale unitario di Cgil, Cisl e Uil di tutti i lavoratori a cui è applicato il contratto Aiop Rsa», conclude Cavatorti, «A Venezia saranno in sciopero i lavoratori di Sereni Orizzonti. Bisogna ridare dignità a questi lavoratori, che svolgono un servizio delicato e fondamentale.

Apriremo un calendario di assemblee nelle residenze per spiegare a lavoratori e lavoratrici le ragioni dello sciopero. La difficoltà è generale, riguarda tutto il settore socio-assistenziale e non potrà che peggiorare se non si interviene in modo strutturale su queste professionalità, sui contratti collettivi e in modo sostanziale sulle retribuzioni».