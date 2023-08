Mestre, in via Piave, rapine raddoppiate in un mese. «Il prefetto venga qui da solo»

Mestre città sicura? «Invitiamo il Prefetto a passare un pomeriggio con noi, senza divise al seguito, in borghese».

I comitati non ci stanno. E ribattono con i fatti, a cifre e numeri forniti dalle forze dell’ordine il giorno di Ferragosto, spingendo soprattutto sul numero di rapine, passate in un solo mese da 19 a 45, ossia più che raddoppiate.

Per primo, a scrivere al prefetto, attraverso i giornali, è Pierantonio Bragaggia, il dentista aggredito e rapinato da un balordo al Bacaro di Riviera Magellano, mentre si trovava con sua figlia a cena. Che porta ancora sul corpo i segni della violenza subita.

«Mi permetta di esprimere dissenso circa le sue valutazioni sulla diminuzione della criminalità a Mestre» scrive rivolto a Michele Di Bari. «Da quando lei si è insediato, non è passato giorno in cui non si sia registrato un episodio di criminalità, cosa questa che ha spinto le nostre encomiabili forze dell’ordine a un grande sforzo per aumentare il controllo del territorio con scarsi risultati, date le norme vigenti.

Il cittadino non si può sentire sicuro se ad una borseggiatrice – vecchia conoscenza della polizia – arrestata durante un borseggio viene notificato un inutile foglio di via. Mi appello a lei, che ha un grande peso istituzionale, per spingere il legislatore ad affrontare il problema prima che il cittadino si faccia giustizia da solo».

Qualche giorno fa ennesima rissa tra stranieri. Sembra tra nordafricani e bengalesi, in corso del Popolo, con un ferito all’ospedale.

«Non ci vengano a raccontare che è la percezione» attacca Vincenzo Rigamonti, di Mestre Off Limits «non sono convinto che i loro dati siano reali, sono le loro cifre e i loro numeri che si basano sul percepito, perché io che sono a contatto con il pubblico tutti i giorni faccio fatica a convincere le persone a denunciare, la gente ti risponde “non serve a nulla” dottore, e ha ragione.

Non ci interessano le strumentalizzazioni, non è colpa della giunta, siamo d’accordo che non si deve creare allarme sociale, ma che non ci vengano a dire che è la percezione, perché la città si sta impoverendo del substrato buono, chi può se ne va. E chi arriva?».

E ancora: «Nel nostro comitato ci sono persone che si sono battute per mesi per chiudere un locale, la situazione è grave, la gente ha paura ad uscire: sono certo che il prefetto non lascerebbe sua figlia di 15 anni uscire a prendersi il gelato in centro a Mestre la sera. Dovrebbe, invece, attraversare il sottopasso della stazione, alle 21, senza farsi riconoscere. È disposto? Vediamo se si sente sicuro o se percepisce che forse non lo è».

Chiude: «Infine un appello: denunciare è diventato burocratico e farraginoso, si perdono ore, si deve prendere appuntamento. Perché non attivare un sistema digitale via Pec? Forse si capirebbe, davvero, quante sono il numero di denunce reali, oggi omesse».