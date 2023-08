Danneggia auto per parcheggiare all’Outlet di Noventa e poi scappa. Preso

Tornando alla sua auto dopo una visita al Designer Outlet di Noventa di Piave si è trovato di fronte a una spiacevole sorpresa: la fiancata sinistra del suo veicolo era stata completamente "decorata" da graffi, strisci e ammaccature. Nonostante l'incidente, nessun biglietto, riferimento o contatto da parte del responsabile era presente. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza hanno svelato l'identità di P.M., un giovane di 29 anni proveniente da Eraclea e proprietario di una Ford Mustang Coupe. Questi, nonostante un tentativo infruttuoso di fuga, è stato identificato in seguito all'incidente.

Il tentativo bizzarro di sfuggire alle conseguenze da parte del giovane sembra quasi incomprensibile. Mentre si trovava in una tipica manovra di parcheggio a "L", ha urtato la Volkswagen di I.M., un camionista di 42 anni residente a Zero Branco, in provincia di Treviso.

Dopo aver colpito l'altro veicolo e aver realizzato l'errore, il ventinovenne ha fatto retromarcia e si è affrettatamente allontanato dal parcheggio, sperando di evitare ogni conseguenza. Tuttavia, sembra che abbia dimenticato che le telecamere avrebbero registrato ogni dettaglio, inclusi incidenti di questo genere.

L'episodio è avvenuto il 16 luglio 2023, quando I.M. si è recato al centro commerciale per trascorrere una tranquilla domenica all'outlet. Arrivato verso le 11 del mattino, dopo circa tre ore, intorno alle 14, è tornato alla sua auto per dirigere verso casa.

In quel momento ha notato immediatamente danni evidenti sulla sua auto, senza alcuna comunicazione da parte del responsabile, come ci si aspetterebbe in caso di danni minori e in situazioni in cui non è possibile rimanere sul luogo per fornire assistenza. Questo tipo di situazione dovrebbe comportare uno scambio informale di informazioni personali.

Il 42enne, che aveva parcheggiato la sua Volkswagen tra le file E1 ed E2 del parcheggio, ha prontamente scattato delle foto dei danni e della posizione dell'auto, per documentare l'accaduto. Successivamente si è rivolto a Studio3A. Grazie alla collaborazione e all'efficienza del centro commerciale, è stato possibile ottenere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l'incidente poco prima delle 12. Attraverso la targa del veicolo coinvolto, è stato possibile identificare il proprietario della potente supercar, ovvero P.M.

Con il supporto di Studio3A, è stato accertato che il legittimo proprietario del veicolo era proprio P.M., il quale ora è tenuto a risarcire i danni causati al 42enne attraverso la sua assicurazione, grazie alla tempestiva identificazione del veicolo.