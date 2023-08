La Finanza sequestra oltre 5mila asciugacapelli pericolosi

I militari della Guardia di finanza di Mirano hanno sequestrato oltre 5.000 articoli elettrici pericolosi, pronti per essere venduti pur essendo pericolosi in quanto senza le necessarie indicazioni di sicurezza per la tutela della salute dei consumatori.

L'azione è scaturita da una segnalazione pervenuta al reparto: i finanzieri, dopo aver condotto le dovute verifiche preliminari, si sono diretti in un esercizio commerciale a Camponogara, dove hanno rinvenuto 5.088 mini asciugacapelli elettrici. Questi erano pronti per la vendita, ma mancavano delle garanzie e della documentazione tecnica previste dalla normativa specifica del settore.

Il materiale scoperto, valutato come insicuro e con un elevato rischio per i consumatori, è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo. Il titolare dell'esercizio è stato segnalato alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni previste.

Queste sanzioni prevedono il pagamento di una somma che va da 50 a 150 euro per ciascun pezzo messo in commercio. In ogni caso, l'ammontare della sanzione varia tra 10.000 e 60.000 euro.

L'azione condotta dalla Guardia di Finanza si inquadra all'interno dei consueti controlli volti a garantire la salute dei consumatori finali. Inoltre, mira a contrastare la diffusione di prodotti che non rispettano gli standard di sicurezza, promuovendo un mercato competitivo in cui gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizioni di libera concorrenza eque.