I muri dei palazzi di Venezia sfregiati da scarabocchi, frasi d’amore e insulti

Frasi, parole incomprensibili, ghirigori, fiori, dichiarazioni d’amore e falce e martello. Sui muri della città si può trovare un po’ di tutto, quasi Venezia fosse un foglio bianco su cui tutti vogliono scrivere il loro nome o farci un disegnino per testimoniare il proprio passaggio.

Le scritte sui muri sono in aumento e, fa sapere Nicola Tognon dell’associazione Masegni e Nizioleti, «Nell’85% dei casi si tratta di persone che vengono da fuori».

Il rischio è che lasciare il segno sui muri veneziani diventi «una forma di vanto, da esibire sui social».

Spesso, infatti, gli scarabocchi su ponti e palazzi non sono altro che tag, che rimandano a profili social. «Un esempio? Mc Bello, un giovane artista di Francoforte che ha lasciato scritte per tutta la città, qualche anno fa. L’abbiamo rintracciato su Instagram e presentato una denuncia formale» spiega Tognon, raccontando di come questo non sia l’unico caso di deturpazione finito in tribunale. Poco tempo prima, l’associazione era riuscita ad identificare la responsabile - un’artista francese - delle tante stelle azzurre comparse a Cannaregio, ed ora si sta aspettando il processo.

Nelle ultime settimane, un’altra scritta, ripetuta in diversi punti di Castello, ha fatto insospettire i cittadini. Sul ponte della scuola elementare Giacinto Gallina, troneggia la parola “eclisse”, ripetuta anche in due calli che collegano rio terà dei Biri con le fondamente e, infine, proprio sulle fondamente stesse.

Anche in questo caso, probabilmente si tratta di un tag.

Una volta sporcati i muri, qualcuno deve anche ripulire. Da inizio 2023, sono stati 12 gli interventi effettuati da Veritas su incarico del Comune, per cancellare le scritte. Dieci di questi hanno richiesto la presenza di un restauratore, a causa della delicatezza del sito, nello specifico pietra d’Istria e il bronzo di una statua. Altri due interventi hanno riguardato, in un caso, i parapetti del ponte di Calatrava, nell’altro, la copertura di un cantiere.

Veritas fa anche sapere che si sta aspettando il via libera del Comune per cancellare un graffito dalle mura del cimitero di Murano.

Secondo il consigliere Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme), però, l’amministrazione non sta facendo abbastanza. «Perché non si trovano dei soldi per dipingere e sistemare i luoghi sporcati? Possibile che l’amministrazione non abbia un po’ di attenzione per la città?», chiede, sottolineando che lo scarso interessa non riguarda solo la deturpazione, ma anche l’arte.

«Abbiamo presentato un’interrogazione tempo fa, per capire come si intendesse tutelare il graffito di Bansky, ma è caduta nel vuoto», spiega.

Anche secondo Tognon non si sta facendo abbastanza. «Il Comune si occupa solo della rimozione di scritte politiche. Ma scuole, ponti ed edifici pubblici restano sporchi». Ciò che viene sottolineato, sia da Martini che da Tognon, è che in una città imbrattata ci si sente legittimati a sporcarla ulteriormente.