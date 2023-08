Hotel Danieli di Venezia, parte la ristrutturazione da trenta milioni di euro

Al via in questi giorni i lavori di ristrutturazione dell’hotel Danieli che sarà rilanciato nel 2025 come Four Seasons Hotel Danieli, con la società canadese - che ha come socio di maggioranza Bill Gates e tra gli altri il principe saudita Al Waleed bin Tarla - che ne assumerà la gestione, mentre la proprietà del prestigioso cinque stelle affacciato sul Bacino di San Marco resterà al gruppo Statuto.

Una ristrutturazione da 30 milioni di euro - finanziata con l’emissione di un prestito obbligazionario attraverso il coinvolgimento del fondo statunitense King Street e di Starwood Capital Group _ e che riguarderà in particolare gli interni, con l’obiettivo di arrivare ad avere 200 stanze entro il 2024, con il ridisegno anche delle famose suites dell’albergo.

Sono già spuntati i primi ponteggi intorno all’albergo, che rimarrà però aperto durante i lavori, che saranno svolti a “tranches" nei tre edifici collegati tra loro che compongono il complesso alberghiero: Palazzo Dandolo, risalente addirittura al XIV secolo e le due aggiunte ottocentesche di Palazzo Casa Nuova e Palazzo Danieli Excelsior.

Da oggi 17 agosto saranno sospesi temporaneamente i vicini stazi per le gondole e spostate le paline di ormeggio esterne con la chiusura all traffico di un tratto di rio del Vin per lo scarico degli elementi della grande i gru da installare su basamento all’interno dell’assito di cantiere presso il fronte dell’edificio “Casa Nova” in Riva degli Schiavoni. Secondo le valutazioni dei consulenti immobiliari il nuovo Danieli, a regime, avrà un valore di oltre 500 milioni di euro. Il Gruppo Statuto è proprietario del Danieli dal 2005, quando lo acquistò da Starwood.

L’albergo più antico di Venezia

L’albergo ha festeggiato da poco i duecento anni di vita ed è il più antico di Venezia. Alla sua guida c’è Claudio Staderini, che ha già diretto l’hotel dal 1998 al 2012.

Anche dopo la riapertura come Four Seasons tra due anni, l’albergo manterrà, come detto, il nome Danieli, in memoria del suo fondatore Giuseppe Dal Nel che decise di chiamarlo in questo modo, dopo aver acquistati nel 1822 Ca’ Dandolo dalla nobildonna Elena Michiel Bernardo, trasformandolo appunto in albergo.

Il Danieli e il suo proprietario, l’immobiliarista Giuseppe Statuto hanno superato negli scorsi anni anche pesanti difficoltà finanziarie che avevano portato nel 2017 addirittura a un’istanza di fallimento presentata al Tribunale di Roma da parte di Armonia, una società del fondo Apollo sulla Danieli Property, la società di Statuto a cui era intestato il grand hotel veneziano.

Apollo aveva rilevato buona parte dei crediti bancari in sofferenza (in particolare quelli di Mps) del Danieli e reclamava l'accertamento dell'insolvenza e il pagamento dell'esposizione complessiva per un valore di 122 milioni.

La richiesta di fallimento aveva seguito la richiesta di pignoramento del Danieli effettuata dalle banche finanziatrici (all'epoca oltre a Mps, Aareal bank e Bper) fa per un valore di 161 milioni dopo che dal marzo 2015 le rate dei mutui erano risultate insolute.

Ma Statuto aveva poi garantito che non ci sarebbe stato nessun fallimento e che c'erano tutti i soldi per pagare i creditori. E così era stato. E ora si apre una nuova pagina, con la ristrutturazione che porterà poi la gestione dell'albergo in mani canadesi nel giro dei prossimi due anni.