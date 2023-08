Ritrovata sana e salva la bambina che si è persa a Sottomarina: «Era disperata»

Momenti di panico sulla battigia di Sottomarina a Ferragosto all’altezza dell’Astoria per la scomparsa di una bimba. Un’ora di apprensione che ha scatenato le ricerche degli uomini della guardia costiera, degli agenti della polizia sulle moto d’acqua, dei carabinieri e delle squadre cinofile, mentre la bimba, una piccola turista di 7 anni con le treccine bionde, era al sicuro, accudita dal bagnino della torretta 8 dei bagni Perla.

L’allarme è scattato alle 14. I bagnini del centro Astoria hanno lanciato l’allerta spiegando che si era persa una bambina di nome Carlotta, bionda e con le trecce. A spiegarlo la madre che era in spiaggia assieme a un gruppo di amici e che a un tratto non ha più visto la figlia.

La battigia e le spiagge a quell’ora erano affollate in ogni centimetro e perdere l’orientamento, soprattutto per i bambini, è frequente.

Il bagnino

«Dopo 15 minuti ancora non si sapeva nulla della bambina e la madre si era spostata dalla battigia per provare a cercarla ai bagni», spiega Nicola Rosteghin, il bagnino della torretta 8, «proprio nello stesso momento mi sono ritrovato la bambina in torretta 8, ai bagni Perla. La piccola era molto scossa e disperata, per questo ho cercato di tranquillizzarla e metterla a proprio agio facendole compagnia. Io avevo finito il turno, ma vista la situazione ho deciso di rimanere a rassicurare la piccola, assieme alla collega Laura Marchesan. Ho chiamato subito la torretta 12 comunicando che avevo la bambina con me, ma non si riusciva più trovare la madre che non tornava più in battigia. Sono rimasto con la bimba un'ora, ho cercato in tutti i modi di tenerla tranquilla scoprendo a un certo punto anche che sapeva il numero a memoria del cellulare della mamma. Pensavamo di risolverla così, purtroppo però non rispondeva né alle chiamate né ai diversi messaggi. A questo punto è intervenuta anche la polizia con le moto d'acqua e il gommone della capitaneria di porto per cercarla in mare».

I minuti passano e l’apprensione aumenta. Nel frattempo in battigia si ammassano moltissime persone. «A un certo punto», spiega Rosteghin, «quando avevamo perso quasi tutte le speranze, ho chiesto al bagnino della 12 di far fare un annuncio in spiaggia all'Astoria da parte della direzione, facendo dire che avevo la bambina in torretta 8. La mamma l’ha sentito, è corsa dalla bambina e tutto si è risolto per il meglio».

Quando mamma e piccola si sono ritrovate è scattato un lunghissimo applauso tra i molti che si erano assiepati in battigia seguendo le ricerche in mare delle unità e per rincuorare la piccola gli agenti l’hanno portata a fare un giro in moto d’acqua.