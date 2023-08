Fiera, a San Donà nuova sede per l’edizione 2024: costo 6,5 milioni

Via libera al progetto definitivo dell’area ex Confrutta, nasce la nuova fiera della città.

Con le somme a disposizione e un ulteriore finanziamento del Comune sarà possibile ora realizzare due corpi da circa 1000 metri quadri ciascuno, in mezzo ai quali ci sarà una vera e propria strada coperta, transitabile solo in occasione di manifestazioni.

«Tutto ampliabile in futuro per altri 2000 metri quadri» , spiega il sindaco Alberto Teso, «trovando i fondi necessari. Molto interessante il progetto, tutto con pareti semitrasparenti, così che la luce interna illumini anche l’esterno. Da qui la denominazione di “lanterna urbana” utilizzata dai progettisti».

«Fotovoltaico sul tetto», ricorda Teso, «per l’abbattimento di emissioni e contenimento della spesa energetica. I due corpi di fabbrica potranno essere utilizzati anche separatamente, potendo chiudere all’occorrenza l’una o l’altra ala.

Sei milioni e mezzo di euro la spesa finale, coperti per sei milioni da fondi Pnrr. Il resto saranno a nostro carico. Partiamo subito con la gara» conclude il primo cittadino «in modo da poter affidare i lavori entro ottobre, come da programma Pnrr. Poi la sfida sarà utilizzare appieno tutto questo, che non potrà certo essere impiegato per un paio di settimane all’anno, in occasione della fiera del Rosario e quella del fumetto».

L’idea è di sviluppare uno spazio che sia aperto anche per altre iniziative ed eventi di ampio respiro.

Una zona fiera, dunque, che si presti anche per dare spazio a concerti, mostre, attività di vario genere. Il tipo spazio polifunzionale di cui ha bisogno la città. La prossima edizione della fiera dovrà ancora fruire di spazi provvisori in affitto in via Pralungo, ma per l’edizione 2024 è lecito attendersi il completamento dei nuovi spazi.

L’ex Cantina dei Talenti non sarà più realizzata, almeno con quella concezione di incubatrice di impresa giovanile nel settore agroalimentare o altri settori all’avanguardia. Non ci sono più risorse e dovranno essere coinvolti i privati per rilanciare l’area. I lavori erano già stati interrotti a causa dei problemi emersi con l’aumento dei costi.