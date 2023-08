Effetto Mostra del cinema di Venezia sugli alberghi: al Lido quattromila posti letto sold out

Alberghi esauriti e aria di boom al Lido: la Mostra del Cinema proietterà per dieci giorni l’isola e il turismo a livelli da record. Sulla scia di un agosto inaspettatamente frizzante, prima dell’apertura della grande kermesse cinematografica, l’occupazione degli hotel dell’isola è infatti già al 100 per cento.

Questa la panoramica tratteggiata dell’associazione veneziana albergatori che per settembre registra un exploit di presenze in tutte le strutture del Lido, esaurendo i circa 4000 posti letto di hotel e imprese extra alberghiere.

Un festival “stellare”, così lo definisce il socio Ava e titolare di Villa Albertina Amedeo Noghera, «con un record di pernottamenti che fanno già dire l’altolà ai nuovi arrivi, dopo un’estate sorprendentemente positiva sul fronte della ripresa del turismo pernottante. Questo a prescindere dai nomi di cartello nel panorama di cast stellari e produzioni americane.

C’è voglia di svago e vacanza e le poche disponibilità che ci sono al Lido stanno andando verso il tutto esaurito».

Gli hotel di fascia alta vanno in questo caso per la maggiore, confermandosi luoghi di soggiorno prediletto per turisti, celebrità e cineasti internazionali.

Di fatti, le case di produzione americane confermano l’Excelsior, icona del festival anni d’oro e teatro di riprese cinematografiche cult.

«Già tutto sold out, occupazione alle stelle. Attendiamo gli arrivi da oltreoceano, siamo contentissimi», conferma il direttore Alessio Lazazzera, che fa l’en plein delle 196 camere. La delegazione Rai prenota invece le stanze a Villa Tiziana, per la location chiave nel cuore della Cittadella del cinema.

«Raffiche di prenotazioni agevolate anche dal potenziamento trasporti e collegamenti con il resto della città e della terraferma. Dobbiamo dire grazie alla Biennale e alla Mostra che credono sempre nelle potenzialità del Lido», dicono i gestori della Villa già tutta al completo.

Biennale e Canale 5 fanno invece base al Mabapa di San Nicolò, che ospiterà anche giornalisti, organizzatori di eventi collaterali e i tantissimi addetti alla mostra.

«Siamo sold out da moltissimo tempo», dice il proprietario del Mabapa e vicepresidente Ava, Toni Vianello, «in generale, si conferma la situazione pernottamenti degli ultimi anni. Sarà difficile trovare una camera per i last minute, sicuramente impossibile per la prima parte del festival».

Boom di prenotazioni anche per tutte le strutture sparpagliate sul litorale, lontane dal grande schermo e dallo scintillio di celebrities: dal Viktoria Palace a Venezia 2000, dall’Hungaria fino a Villa Orio agli Alberoni: l’over booking arriva fino alla punta più a sud dell'isola.

Sponsor e aziende optano invece per gli affittacamere, che dopo il boom turistico degli ultimi anni registrano un’impennata di oltre 2000 posti letto al Lido messi in affitto nel periodo del festival. Presi d’assalto infatti anche i nuovi appartamenti La Fontaine e il Golf Residence, da mesi già prenotati. «Lo schema è già collaudato, come ogni anno alla vigilia», dice il gestore Andrea Chinellato, che respira l’attesa del periodo d’oro della stagione.