Migranti, ecco i pullman a Marghera: ondata con centinaia di persone

Negli uffici della Questura di Marghera di via Nicolodi sono arrivati, e arriveranno nelle prossime ore, pullman carichi di migranti, che poi saranno smistanti nelle varie destinazioni prescelte della provincia di Venezia, dove si stanno spasmodicamente cercando posti all’interno delle cooperative che gestiscono i Cas, i centri di accoglienza straordinaria.

Sulla scorta dello standby di Ferragosto, periodo in cui alcuni sbarchi sono rimasti in coda, nelle prossime ore è in previsione un aumento degli arrivi di migranti.

Anche se il dato preciso non è stato reso noto.

La Prefettura, che ha la bocca cucita – il prefetto sulla questione non rilascia dichiarazioni, come ha più volte fatto sapere – si sta attivando.

Ma oramai è da luglio che si tenta di mettere in moto la macchina dell’ospitalità diffusa e la Prefettura bussa le porte di sindaci della provincia per cercare soluzioni.

Un difficile equilibrio da ricercare, specialmente per i comuni più piccoli. Gli sbarchi di migranti nei primi sette mesi del 2023 sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo i dati del Ministero.

Ogni giorno – i numeri forniti qualche mese fa – da 150 a 200 migranti provenienti da Lampedusa raggiungono il Veneto, spesso diretti all’estero ma respinti alle frontiere e costretti a sistemazioni di fortuna in loco.

E sempre di più sono anche i minori.

Con l’infittirsi degli sbarchi (l’anno scorso gli arrivi via mare in Italia furono 90 mila, il flusso attuale lascia presagire un raddoppio), le presenze di rifugiati in ambito regionale potrebbero toccare quota 4 mila entro l’estate.

E nessuno vuole ripetere situazioni esplosive stile Cona.

A fine luglio, a protestare erano stati gli inquilini del condominio Marco Polo, a Campalto, dove è attivo un Cas. I residenti avevano scritto in Prefettura: lamentavano la situazione che si era venuta a creare nel centro, che a loro dire era sovraffollato e non adeguato al numero di ospiti.

Tanto che il prefetto li aveva convocati a Venezia. Da Campalto a Musile, anche qui gli abitanti avevano protestato contro un casale in cui convivevano decine di profughi. Una situazione delicata da gestire.