Bibione, rissa alla stazione degli autobus tra venti minorenni

Una mega rissa tra ragazzi minorenni, di età compresa tra 16 e 17 anni, inizia per strada e finisce al Terminal dei bus di Bibione: coinvolti una ventina di adolescenti. Uno di essi, rimasto ferito, è finito all’ospedale per farsi medicare.

L’episodio è accaduto attorno alle 2.30 del mattino di Ferragosto. Indagini in corso, da parte della Polizia locale, che ha sequestrato diversi grammi di vari stupefacenti e armi bianche.

Poteva finire anche peggio la gazzarra andata in scena all’angolo tra via Maya e via Costellazioni. I ragazzi hanno ingaggiato la lite, probabilmente per futili motivi, dopo essersi beccati in un locale non lontano dalla pineta a ridosso della spiaggia. Tutti loro si stavano incamminando verso l’autostazione.

Non avendo la patente, sarebbero saliti sul primo autobus destinato nelle rispettive località di residenza. Qualche bicchiere di troppo, oppure qualche dose non ancora assorbita, sarebbero all’origine del clima di “euforia” che avrebbe scatenato poi la rissa vera e propria, avvenuta di fronte a pochi intimi, vista l’ora.

L’altra ipotesi

Esiste però un’ipotesi peggiore, cioè che la scazzottata sia stata provocata da un debito di droga, ma il riserbo resta massimo. Il gruppo aggressore ha picchiato di santa ragione almeno uno dei ragazzi, un 17enne residente nella zona di Udine.

È stato raggiunto da numerosi calci e pugni, scagliati da almeno 5-6 persone. Alla fine però il gruppo di facinorosi entrato per prima in azione, inizialmente molto esuberante, ha dovuto battere la ritirata, perché gli amici del ragazzo ferito nel pestaggio hanno ingrossato le fila con vari “rinforzi”.

Da qui i primi picchiatori si sono rifugiati sul Terminal degli autobus. Qui hanno trovato un mezzo con le portiere aperte e il motore acceso. Gli aggressori inseguiti si sono rifugiati sul mezzo, ma sono stati raggiunti. La scazzottata è quindi ripresa, finché non sono sopraggiunte due pattuglie della Polizia locale e, di rinforzo, 4 gazzelle dei carabinieri.

Il ferito all’ospedale

E mentre il ferito veniva trasferito in ambulanza al più vicino ospedale, quello di Portogruaro, per le medicazioni del caso, gli agenti di Polizia locale iniziavano le indagini con la complessa operazione di riconoscimento di vari coinvolti e la raccolta di varie testimonianze.

Alcuni partecipanti alla rissa si sono dati alla macchia, ma la Polizia locale ha già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Tutti i volti sembrano riconoscibili e verranno coinvolte anche le questure delle città in cui gravitano i soggetti sfuggiti all’identificazione, per recuperare informazioni. In più, sempre dai fotogrammi verranno accertate anche le responsabilità dei vari coinvolti. Quando ormai era mattina presto gli agenti di Polizia locale hanno recuperato due coltelli e la droga, sequestrando tutto e informando la Procura di Pordenone.