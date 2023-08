È sempre più difficile trovare nonni vigili a Venezia

Migliaia di bambini in attesa del loro nonno vigile. Trentasette scuole che aspettano i volontari per far attraversare in modo sicuro, fermando le auto con pettorina gialla e paletta, i bambini delle scuole elementari e medie. Quest’anno però ci sono sette delle trentasette scuole che rischiano di restare senza nonno vigile per la difficoltà di reperire nuovi volontari.

Il bando per i nonni vigili

È stata chiusa nei giorni scorsi la manifestazione d’interesse promossa dal Comune e rivolta alle associazioni veneziane interessate a prestare il servizio di vigilanza per i prossimi 3 anni scolastici (2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026) che fino ad ora è stato garantito dai nonni vigili dell’Auser.

Ed è quasi certo che anche per i prossimi tre anni saranno i volontari dell’associazione – una delle più ramificate in città – a occuparsi del servizio dato che alla scadenza della manifestazione di interesse è arrivata una sola richiesta: quella dell’Auser, appunto. Ma trovare volontari disposti a impegnarsi la mattina, per l’ingresso degli studenti, e a pranzo o nel pomeriggio per l’uscita, sta diventando sempre più difficile.

«Cerchiamo volontari»

«Siamo riusciti a candidarci per trenta delle trentasette scuole indicate dal Comune nel bando», racconta la presidente provinciale dell’Auser, Luisa Bottazzo, «perché è sempre più complicato trovare volontari. Una situazione che, dal nostro osservatorio, si è aggravata dopo il Covid. Le persone sembrano sempre meno interessate a impegnarsi. Difficile dire il perché».

Una condizione, quella della scarsità di volontari, vissuta anche da molte altre realtà associative.

Ma a pesare in questo caso è anche il fatto che, le regole del Comune, prevedono che i cosiddetti nonni vigili possano avere al massimo 75 anni. Ma è giusto porre questo limite? Il dibattito è aperto. Alcune altre città italiane, ad esempio la vicina Vicenza, hanno recentemente alzato l’età dei volontari davanti alle scuole a 80 anni.

«Noi avremmo avuto qualche altro volontario disponibile a prestare servizio», prosegue la presidente dell’Auser Bottazzo, «ma purtroppo con più di 75 anni. Questo è sicuramente un tema su cui ragionare, come è stato fatto ad esempio in altre città italiane».

Nei prossimi giorni sarà il Comune a verificare il progetto arrivato dall’Auser e a decidere se affidare all’associazione il servizio. Con la speranza che anche le sette scuole che al momento sono scoperte, possano presto trovare il loro nonno vigile.

La convenzione e il servizio

«Nei prossimi giorni verrà firmata la convenzione», dice l’assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, Elisabetta Pesce, «il servizio dei volontari è fondamenta, è un supporto alla polizia locale, e se ci sono scuole che resteranno scoperte cercheremo, nel caso in cui non si trovassero altri volontari disposti a indossare la pettorina, di intervenire con la polizia locale per garantire la sicurezza dei bambini davanti alle scuole».

Il bando del comune prevede la presenza dei volontari due volte al giorno per ciascuna delle postazioni individuate, in prossimità degli attraversamenti pedonali 30 minuti prima e 15 minuti dopo rispetto all’orario di ingresso degli alunni a scuola e 15 minuti prima e 30 minuti dopo rispetto all’orario di uscita dalle scuole in tutti i giorni di frequenza previsti dal calendario scolastico.

Da un punto di vista economico il comune garantisce ai volontari una piccola copertura economica, una sorta di buono per fare colazione. In generale le spese di rimborso, relative allo svolgimento del servizio, non potranno superare la cifra di euro 80.000 per ciascun anno.