Venezia, Maria Giorgina Ongarato una ragazza di 100 anni: ha attraversato un secolo lottando per le donne

Una ragazza che ha compiuto cent’anni a Ferragosto, Maria Giorgina Ongarato, con quel suo spirito appassionato che le ha fatto vivere un secolo della storia di Venezia (e dell’Italia) con il desiderio, l’urgenza di fare la sua parte.

A festeggiarla – con un grande raduno in via Garibaldi, tra canti, poesie, fotografie, abbracci e baci – è stata tutta la comunità: i figli, i nipoti, gli amici, ma anche tutta Castello, la città. “Cent’anni significano il re, il fascismo e la Repubblica”, è stato ricordato, “un secolo che ha visto 8 Papi e 12 presidenti. Una guerra mondiale, la Guerra fredda e la caduta del Muro. I Beatles e i Rolling Stones. Quattro generazioni”.

Un omaggio anche a una donna che non si è mai tirata indietro.

A guidarla, la ricerca di uguaglianza e la difesa dei diritti di tutti, sin da quando giovanissima portava i messaggi ai partigiani che trovavano rifugio dai frati di San Francesco della Vigna. Poi il ricordo emozionante della prima volta che - con il referendum Monarchia o Repubblica del 1946 - le urne si aprirono alle donne, in Italia: «Mi tremavano le gambe».

L’amore per il marito Sergio Proietto (partigiano, socialista, poi tra i fondatori a Venezia del Psiup-Partito socialista di unità proletaria) con il quale ha cresciuto una famiglia con quattro figli e condiviso la passione per la vita che si fa politica quotidiana, vita di comunità. Lei, sempre pronta a sostenere le battaglie per il riconoscimento dei pieni diritti per le donne, il divorzio, la contraccezione gratuita; lei, che per anni dà il suo contributo diffondendo e vendendo in città “Noi donne”, la rivista che ha dato voce al mondo femminile e femminista sin dal 1944, quando veniva stampata in clandestinità.

Vita di lavoro, quella di Maria Giorgina, prima insieme ai genitori nella gestione (giovanissima) del ristorante che la sua famiglia aveva a San Lio, poi nel laboratorio di perle avviato insieme al marito. Con grandi gioie e , purtroppo, grandi dolori: la morte del figlio Claudio (il ristoratore titolare de “La Corte Sconta”, a sua volta militante di Rifondazione comunista), quella dell’amato marito Sergio.

Maria Giorgina Ongarato, nata nel giorno di Ferragosto del 1923, a Ferragosto ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata da tutta Castello e non solo: per questo secolo di vita attraversata con passione e curiosità - sempre elegante nei suoi completi, il filo di perle, il vezzo per i cappelli - tutta la comunità si è mobilitata nell’organizzazione, insieme ai figli Claudia, Giulio e Rodolfo “Rudy”.

«Nostra madre è una donna semplice, sempre pronta a fare la sua parte: in famiglia abbiamo sempre discusso e militato», dice la figlia Claudia, «è stata una donna curiosa: con papà, quando sono andati in pensione, hanno viaggiato in tutto il mondo, con grande entusiasmo e desiderio di scoprire e comprendere altre realtà, culture».

Quella di Ferragosto è stata una grande festa pubblica: appuntamento all’Esedra di via Garibaldi, per musica, ombre per fare brindisi, sorprese. Un’organizzazione che ha visto partecipare la famiglia, il Comitato ambientalista altro Lido, l’associazione Carpentieri e Calafati, il Movimento per la difesa della Sanità pubblica, il Patronato salesiano di Castello, con l’aiuto di molte realtà commerciali della Via e il benestare del Comune, che ha dato tutte le autorizzazioni necessarie.