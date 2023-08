Resta in carcere la donna che ha evirato l’ex marito

Resta in carcere, la 35enne che è stata arrestata nei giorni scorsi con l’accusa di aver evirato l’ex marito, procurandogli lesioni gravissime al pene e a un testicolo.

Lesioni che - secondo la contestazione che gli muove il pubblico ministero Roberto Terzo - sarebbero state premeditate.

Per l’accusa - all’incontro con l’uomo dal quale è divorziata da anni, ma con cui doveva discutere della gestione della loro figlia - la donna avrebbe portato con sé il coltello da cucina con la lama lunga una decina di centimetri (trovato appoggiato sul comodino della camera da letto) e, nel corso di un rapporto sessuale, l’avrebbe colpito.

Per il pm Roberto Terzo, non lo avrebbe fatto per difendersi da un tentativo di violenza sessuale: la posizione dell’uomo è quella della vittima. Ad aggravare la posizione giudiziaria della giovane, anche le lesioni permanenti provocate all’ex consorte, che - secondo la consulenza medica presentata dalla Procura - è stato ferito profondamente anche a due dita della mano destra. I chirurghi dell’ospedale all’Angelo di Mestre sono intervenuti per ore per ricostruire l’apparato genitale dell’uomo (la cui funzionalità è però definitivamente compromessa) e anche la mano.

Un’ipotesi d’accusa - quella delle lesioni gravissime con l’aggravante della premeditazione - che è stata fatta propria anche dalla giudice per le indagini preliminare Benedetta Vitolo. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, infatti, la gip ha convalidato l’arresto: secondo la giudice c’è, sì, un quadro generale ancora da ricostruire nel dettaglio su quanto accaduto nell’abitazione di Marghera, ma è necessario che la donna attenda in carcere gli ulteriori sviluppi dell’indagine a suo carico, per la sua assenza di autocontrollo, la sua azione imprevedibile e irrazionale e sproporzionata alla situazione. Anche perché non ha una casa dove stare: risiede a Tivoli, ma ha detto di non avere più il danaro necessario a pagare un affitto.

L’accusa:”Non c’è stata violenza sessuale”. Né il pm, né la gip credono alla prima ricostruzione dei fatti resa dalla 35enne nell’immediatezza dell’arresto, ovvero, di aver reagito a un tentativo di violenza sessuale da parte dell’ex marito, dal quale è divorziata da tempo e con cui si era incontrata, per parlare della gestione della loro bambina. La Procura ha sottolineato come la visita medica non abbia riscontrato escoriazioni, lesioni, ematomi sul corpo della donna, tali da far pensare che abbia subito un’aggressione. Nessun segno di una colluttazione nell’abitazione, né abiti strappati. L’uomo era nudo e steso sul suo letto, quando è stato ferito. Certamente lo stato di choc è grande.

La difesa: “Lei ancora sotto choc”. «La signora è molto, molto turbata e, in queste sue condizioni mentali, le ho consigliato di avvalersi della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia», spiega l’avvocato Renato Speranzoni, legale d’ufficio assegnato alla 35enne, «non ho ancora avuto modo di parlare con lei in maniera compiuta e un’azione del genere non si spiega se non come reazione a una situazione estremamente difficile. Nelle dichiarazioni immediate ha detto di essersi difesa da un’aggressione sessuale. Abbiamo proposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma purtroppo la signora non ha una abitazione né il sostegno economico di una famiglia, per pagare l’affitto»

. La donna era stata sentita urlare, vagare per strada macchiata di sangue: una vicina ha chiamato la Polizia. Si chiude così un primo capitolo di una vicenda dalle conseguenze fisiche certamente gravissime per l’uomo, che a tutti gli effetti - per la Procura - è la sola vittima di questa tragedia. —