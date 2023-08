Jesolo, tenta di spararsi per mettere fine alla sua vita, salvato dalla polizia

Aveva deciso di porre fine alla sua vita, e forse ci sarebbe anche riuscito se non fossero intervenuti gli agenti per convincerlo a non farlo.

L’episodio il giorno di Ferragosto, in un’abitazione di Jesolo. Un intervento delicato: l’uomo si era rinchiuso in casa, manifestando intenti suicidi.

Sulla scorta delle segnalazioni giunte dai familiari, si era appreso che deteneva una pistola, e che dunque avrebbe potuto uccidersi.

Il personale del Commissariato di Jesolo è intervenuto sul posto procedendo a mettere in sicurezza l’area. In campo anche la squadra di negoziazione: i poliziotti hanno tentato di instaurare con l’uomo, con le dovute cautele, un approccio di dialogo.

Il tentativo è andato a buon fine. L’uomo ha, infine, aperto la porta, facendo entrare i poliziotti e consegnando l’arma, regolarmente detenuta, sequestrata a scopo cautelare unitamente ad alcune munizioni.

L’uomo è stato affidato al personale sanitario per la doverosa assistenza.

In Veneto è attivo il numero verde anti-suicidi, il numero è 800 33 43 43. Il servizio in tutta la regione, 24 ore su 24, ed è composto da esperti della psicologia dell’emergenza in collaborazione con l’Università di Padova.