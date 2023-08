In 200 mila per i fuochi a Jesolo, liti sulla Ztl per monopattini e risciò: cento multe in due giorni. Pugni e spintoni per un pedalò

Oltre 200mila persone ad assistere allo spettacolo dei fuochi di artificio a Jesolo. Una meravigliosa esplosione di luci e fontane per un ferragosto da tutto esaurito o quasi al lido, invaso da turisti stanziali e pendolari giunti per la notte del 15. In città grande affollamento, locali pieni, code in attesa, del proprio turno. E contestuali proteste per servizi veloci e piatti serviti a prezzi alti e scarsa qualità dei prodotti. Il prezzo da pagare nei giorni di caos come questi. La settimana si annuncia ancora piena al lido di Jesolo. E questo vale per tutto il litorale.

Sulla passeggiata pedonale di Jesolo, confusione e incidenti con risciò e monopattini che sfrecciavano a tutta birra, con momenti di tensione e litigi anche violenti,. Molti si sono lamentati soprattutto dei monopattini senza regole. La polizia locale ha elevato più di un centinaio di multe in questi due giorni. Protagonista sempre l'area di piazza Mazzini, compresa fra piazzetta Casabianca e piazza Aurora, con pattugliamenti a piedi e personale in borghese, quindi le pattuglie dell'unità cinofila sia sulla via principale interessata dalla ZTL e poi sull'arenile. Il servizio si è svolto nella fascia oraria compresa fra le 20 e le 4. Sfiorate numerose risse tra giovani, subito fermate sul nascere dagli agenti concentrati in piazza Mazzini assieme alle altre forze di polizia.

In spiaggia, violenta lite tra un titolare di mosconi e uno straniero che si sono presi e pugni e spintoni, con l' intervento dei carabinieri per calmarli. Sette i verbali per violazione del regolamento di polizia urbana che vieta la detenzione e la somministrazione di bevande alcoliche su suolo pubblico e demaniale marittimo per tutto il mese di agosto dalle 20 alle 6. Sul fronte del contrasto allo spaccio di droga sono stati sanzionati tre giovani, fra cui una minore, perché detenevano lievi quantità di hashish, marijuana e cocaina. Sono stati segnalati alla Prefettura e sanzionati con 400 euro, come dal regolamento di polizia urbana. Circa un centinaio le sanzioni per sosta vietata, oppure nei confronti di risciò, velocipedi elettrici e monopattini sulla Ztl. In piazza Mazzini uno straniero ubriaco ha perso il controllo e rifiutato di esibire i documenti. È stato necessario ammanettarlo e trasportarlo negli uffici del comando di polizia locale, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare le generalità, anche per ubriachezza molesta con applicazione del relativo daspo urbano.

Nella notte del 15 agosto sono state elevate altre sette multe per violazioni del regolamento su detenzione e somministrazione alcolici, tutte ai danni di maggiorenni. Un minore è stato denunciato per possesso stupefacenti, solo qualche grammo di hashish, ed è stato applicato un daspo per accattonaggio molesto. Complessivamente, un ferragosto senza grossi problemi a parte quelli che possono verificarsi con un' affluenza straordinaria nel momento clou della stagione estiva.