Camponogara, l’arte del campanaro rivive grazie a tre giovani

A suonare le campane del campanile di Camponogara arriva un gruppo di giovani che hanno deciso di far rivivere la tradizione del campanaro in paese. A spiegarlo è il consigliere comunale Denis Compagno che ha seguito attentamente il progetto insieme con l’associazione culturale El Troso, molto attiva sul territorio con progetti di valorizzazione delle tradizioni locali.

Intanto le campane restaurate e sistemate del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta e Prosdocimo di Camponogara saranno esposte nel sagrato della parrocchia durante tutto il periodo della sagra del paese.

Il restauro

«A settembre», spiega Compagno, «riprenderanno i lavori di restauro del campanile e la posa delle strutture a supporto delle 5 campane». Ma con l’occasione arriveranno delle sostanziali novità. Un salto nel passato, e all’insegna delle tradizioni più antiche, realizzato stavolta da un gruppo di ragazzi rappresentanti delle nuove generazioni.

«Il sistema per suonare le campane sarà duplice», dice Compagno, «da un lato ci sarà quello elettrico mentre sarà riattivato anche quello di una volta e cioè quello che faceva suonare le campane con la corda. Un gruppo per ora di 3 giovani volonterosi, Lorenzo, Giordano e Matteo, appassionati di campane, si sono messi a disposizione della parrocchia di Camponogara per suonare le campane in certe occasioni».

La passione di tre giovani

L’originale passione di questi ragazzi è supportata dall’impegno e dall’amore dei genitori che portano i loro figli in giro per l’Italia e all’estero alla riscoperta di un’arte che si sta dimenticando quella cioè del “campanaro”.

Per ora insomma le campane che sono state tolte dal campanile diversi mesi fa, potranno essere ammirate dai residenti, ma nel giro di qualche mese quando torneranno sulla torre campanaria di Camponogara potranno essere suonate dai ragazzi che hanno in mente di gestirle costituendosi ad esempio in una associazione ad hoc di campanari che sorgerà per fare il servizio.

«Sarà bello pensare d’ora in poi», conclude Compagno, «che queste campane non saranno suonate in modo automatico ma che dietro ad ogni suono ci saranno dei ragazzi a tirare la corda».