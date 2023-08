Borseggiatrici a Venezia: 14 denunce nel fine settimana

Lotta senza quartiere alle borseggiatrici. Task force delle forze dell’ordine al lavoro anche in questi caldi giorni di Ferragosto. «Ho chiesto al personale uno sforzo ulteriore proprio in questi giorni cruciali di metà agosto in cui la città è presa ancora di più d’assalto dai turisti», spiega il generale di brigata Nicola Conforti, Comandante Provinciale Carabinieri.

Stanno nei numeri i risultati di questo giro di vite contro chi si intrufola negli zaini e nelle borse dei turisti per rubare portafogli, documenti, telefoni. Forti di un sostanziale senso di impunità di fronte a ripetute denunce e provvedimenti amministrativi poi disattesi nei fatti.

Ciò nonostante, come detto, i controlli non si fermano. In questo ultimo fine settimane, pattuglie in uniforme e in abiti civili dei carabinieri hanno tenuto sotto osservazione i punti più “caldi” della città, quelli cioè più frequentati dai turisti.

Sono state 38 le persone “sospette” controllate. Tra queste, 4 sono state denunciate in stato di libertà per furto con destrezza, 10 sono state deferite per inosservanza del foglio di via e ad altre 3 è stato notificato il foglio di via.

Solo nella giornata di domenica ben 6 donne (5 di nazionalità croata e 1 bosniaca), tutte più volte controllate e già destinatarie del foglio di via dalla Città di Venezia, sono state individuate dai militari dell’Arma e portate nella caserma di san Zaccaria ove è scattata, per tutte, una denuncia per inosservanze del citato provvedimento.

Negli ultimi due mesi di servizi anti-borseggio l’Arma ha proceduto con l’arresto in flagranza di quattro persone; con la denuncia a piede libero per rapina impropria di tre persone; con la denuncia a piede libero per furto nei confronti di sei persone; con la denuncia a piede libero per violazione del foglio di via obbligatorio nei confronti di 21 persone. Lo stesso foglio di via è stato poi comminato ad altre quattro persone. In totale, sono state circa 150 le persone controllate, di cui 47 con precedenti specifici e per i quali sono state compilate le schede identificative.

«La nostra azione», continua il generale Conforti, «proseguirà in maniera costante utilizzando, come ho più volte sottolineato, tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, nell’alveo del consolidato modello di coordinamento tra le Forze di Polizia. Un ringraziamento sincero anche ai tanti cittadini che, in maniera responsabile e con grande senso civico, non fanno mancare la propria preziosa collaborazione».

Alla collaborazione si aggiungono anche le continue segnalazioni. Le ultime, in ordine di tempo, risalgono a ieri. Le zone più battute sono ancora una volta quelle della stazione di Santa Lucia e dintorni. Ma altri casi continuano a registrarsi in coda agli imbarcaderi più affollati, in primis Rialto. Oppure a piazzale Roma e in Strada Nuova.