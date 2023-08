Dramma a Sottomarina, giovane papà trovato morto a 24 anni

Chioggia e Sottomarina sono state scosse da un dramma nelle scorse ore, i cui contorni non sono ancora stati chiariti. Simone Veronese, 24 anni appena, papà di una bimba è deceduto per cause naturali, la notte tra lunedì e Ferragosto, mentre si trovava per strada. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Era residente in una delle abitazioni comunali di Sottomarina: la notizia è corsa veloce, martedì 15 agosto, in tutta la città. Dov’era conosciuto perché lavorava in un’agenzia immobiliare e per il suo grande cuore.

I carabinieri confermano che il decesso sarebbe da attribuire a “cause naturali” ma non aggiungono di più.

Sul posto, nel momento del dramma, sono intervenuti i militari del distaccamento di Chioggia e gli operatori del 118, ma non c’è stato nulla da fare per salvare la vita del ragazzo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici, che hanno inondato i suoi profili social di affetto ed espresso la loro vicinanza ai genitori