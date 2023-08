Sottomarina, bimba si allontana dalla mamma, la polizia la cerca in mare con le moto d’acqua

Si era allontanata, la madre non la vedeva più. Una scena che si ripete in questi giorni lungo il litorale. Qui siamo a Sottomarina. Si sono messi in moto i mezzi di soccorso, gli agenti sulle moto d’acqua l’hanno cercata in mare.

Allertate le squadre cinofile, la Guardia costiera, i carabinieri. Un sacco di gente si è radunata per seguire le operazioni.

Alla fine la piccola era vicino a una torretta, in spiaggia e stava bene. Per rincuorarla la polizia l’ha portata sulle moto d’acqua, a fare un giro, con il casco in testa. Quando è stata riconsegnata alla mamma, è scattato un applauso alle forze dell’ordine.