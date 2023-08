Sicurezza in città «Mestre ha dei problemi consolidati, ma è in atto uno sforzo straordinario per risolverli»

«I livelli di sicurezza sono adeguati, gli indici di delittuosità sono in diminuzione, comparati con lo stesso periodo del 2022, ad eccezione di qualche reato è un aumento. Mi rendo conto che la percezione della sicurezza non corrisponde all’oggettività dei dati delle forme di criminalità che si trasformano in delitti, questo è un tema da affrontare seriamente, perché basta un evento per creare condizioni nella popolazione di insicurezza, soprattutto a Mestre».

LA VISITA

Nella mattinata di martedì 15 agosto, il Prefetto Michele di Bari ha visitato tutte le centrali operative di Mestre e Venezia: Polizia, Carabinieri, Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia locale, Vigili del fuoco e Suem per ringraziare il personale impegnato nelle attività di controllo del territorio nella giornata di Ferragosto, tipicamente interessata da eventi soprattutto sulle spiagge del litorale.

Poi è arrivato in piazza Ferretto, assieme al Questore Gaetano Bonaccorso e ai vertici delle forze dell’ordine e di polizia, e ha parlato davanti ai cittadini, ad alcuni turisti e parecchi stranieri. Una visita dal valore simbolico in una città che in quest’ultimo periodo ha visto i cittadini alzare muri, blindarsi con doppie cancellate e piazzare il filo spinato all’entrata dei condomini. Per non parlare di accoltellamenti, risse, regolamenti di conti. A un certo punto un anziano si è avvicinato, spiegandogli che la polizia è impegnata, ma che lui ha paura: «Nel mio condominio hanno puntato il coltello alla gola a una persona per farsi dare tutti i soldi».

«I CITTADINI DI MESTRE NON DEVONO AVERE PAURA, SONO AL SICURO».

«Sono venuto a Mestre perché Mestre ha alcune difficoltà, ma vi assicuro che queste difficoltà che si sono consolidate da anni, dallo spaccio stupefacenti a forme di microcriminalità sono affrontate con la fatica degli uomini e delle donne in divisa che sento di dover ringraziare profondamente per quello che fanno ogni giorno»

«Il tema della sicurezza non può essere slegato da un dispositivo complessivo che riguarda il sociale, chi lo nega sbaglia. Il sociale resta un punto aperto e dico grazie al sindaco di Venezia, all’Usl 3 e al Suem per quanto stanno facendo. Faremo sforzi straordinari in materia di anti borseggio, sostanze stupefacenti, criminalità, servizi di controllo del territorio sempre più incisivi forti e all’altezza della situazione». Ha proseguito: «C’è la necessità di fare fronte comune rispetto alle tante evenienze che qui accadono e che stiamo superando. Sulla percezione dobbiamo lavorare meglio, perchè le comunità devono sentirsi rassicurate».

«LAVORARE SULLA PERCEZIONE»

Ha aggiunto: «Siamo qui non perché vogliamo palesarci, ma perché il nostro è un messaggio di rassicurazione di una fatica quotidiana che tutti affrontano con responsabilità e determinazione,e c’è una struttura dello Stato della polizia locale e dei sindaci e di tutti gli enti, che è sul pezzo».

LA PIAGA DEGLI INCIDENTI

A preoccupare la Prefettura, sono le strade bagnate di sangue e gli incidenti in aumento. «Gli incidenti ci preoccupano, sono in aumento, anche con vittime, il tasso di mortalità è superiore a quello del 2022: abbiamo fatto un protocollo con le discoteche, perché il divertimento deve essere esercitato nella legalità, e questo voglio dire ai giovani. Facciamo sempre più controlli con la polizia stradale: le strade della nostra città metropolitana sono state lastricate dal sangue giovane nelle ultime settimane, deve essere uno sprone per realizzare un’azione di prevenzione che ci coinvolge tutti». appello alla prudenza: «ai giovani ma non solo a loro dico, «serve massima prudenza su strade e autostrade».

Prevenzione in primis: sono state intensificate le verifiche sulle condotte di guida, in particolare lungo le arterie che portano presso le località balneari. Verranno inoltre svolti servizi specifici, con l’ausilio dei rinforzi giunti durante il periodo estivo, lungo tutto il litorale finalizzato ad evitare situazioni di turbative al quieto vivere.

POTENZIAMENTO CONTROLLI

In questi giorni, sono state potenziate le ordinarie misure di prevenzione e contrasto a situazioni o iniziative di pericolo per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, in applicazione a quanto discusso e condiviso nell'ambito della riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica appositamente convocata sul tema qualche giorno fa.

A VENEZIA PATTUGLIE A PIEDI

L’attività di prossimità nel centro storico lagunare è assicurata dalle pattuglie a piedi, impegnate soprattutto per evitare i borseggi in danno degli ignari turisti.

Sotto la lente di ingrandimento anche condomini e abitazioni rimaste incustodite per la partenza in ferie dei proprietari o per gite fuori provincia. In tal senso verrà contestualmente eseguita una serrata vigilanza attiva nei complessi industriali del territorio per prevenire i furti.