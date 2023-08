Ferragosto alternativo a Forte Marghera

Ferragosto alternativo in città. Venezia pienissima, Mestre svuotata, ma non così tanto. C’è chi è rimasto a casa, ha optato per fare due spese nei centri commerciali aperti (Le Barche, però, era chiuso), oppure bersi un caffè in piazza, nei bar e nelle pasticcerie aperte, che hanno lavorato.

Per pranzo in tantissimi hanno affollato uno dei locali di Forte Marghera, seduti sotto agli alberi, gustando una grigliata, un piatto tipico, o passeggiando verso la baia del Forte. Altrettanti si sono appisolati al parco di San Giuliano, improvvisando una partita a pallone o legando una amaca a due alberi.

C’è chi ha ammirato Venezia dalla Punta, sempre gettonata. Da San Giuliano passando per La Bissuola, altro luogo iconico in città

Aperti, la sera, diversi locali, che anche lunedì erano affollati di turistiche hanno scelto di alloggiare in terraferma, e andare di giorno a Venezia, oppure visitare l’hiterland.