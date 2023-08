Mestre: si droga e minaccia i passanti con la siringa

Non più tardi di una decina di giorni fa era stato denunciato per tentata violenza e minacce. Due giorni fa l’uomo, con problemi di tossicodipendenza, è tornato, brandendo di nuova la siringa e minacciando i presenti prima di drogarsi proprio davanti al bar, di fronte a tutti e di fronte persino ai carabinieri arrivati sul posto.

Scene ormai quotidiane in via Piave, come denuncia il titolare del Coffee Break Ernesto Rosapepe: «Controlli e provvedimenti fino ad ora sono insufficienti, le minacce sono continue: sputi sui vetri, fastidi continui. Le stesse forze dell’ordine non sanno cosa fare, è inutile, lo portano dentro ma dopo esce. Non ce l’ho con il prefetto o con il questore, ma qui non ne possiamo più. La politica deve dare risposte ai cittadini».

Un passo indietro. A inizio agosto, una barista di 19 anni del Coffee Break di via Piave è appena uscita dal locale quando viene avvicinata da un tossicodipendente noto al quartiere, accompagnato da un altro uomo.

Il primo fa per avvicinarsi alla ragazza, si soffia il naso e si pulisce la mano addosso a lei. La reazione di quest’ultima non tarda ad arrivare e a quel punto i toni dell’uomo diventano subito più aggressivi.

Minacce nemmeno troppo velate e insulti: «Stai attenta a quando esci di casa da sola». La ragazza a quel punto si rifugia nel bar dove viene aiutata dai colleghi.

Con il passare dei giorni, però, la situazione non migliora. Nemmeno con il coinvolgimento dei carabinieri, che intervengono più volte per cercare di far ragionare l’uomo e di placarlo. Tant’è che a distanza di qualche giorno, torna davanti al bar e continua con i suoi comportamenti molesti. Non curandosi nemmeno della denuncia nel frattempo presentata dalla ragazza.

Fino all’episodio di due giorni fa. Quando l’uomo, di origini straniere, non solo torna davanti al locale con i suoi quotidiani atteggiamenti aggressivi. Ma addirittura tira fuori la siringa e inizia a iniettarsi la droga in vena proprio davanti a tutti.

Davanti anche ai carabinieri, arrivati con due pattuglie: «Ho bisogno, devo farmi, ha pronunciato queste parole», il racconto di Ernesto Rosapepe, che ha assistito alla scena.

Dopo essersi iniettato la dose in vena, l’uomo è stato caricato dai militari e portato via: «Vedremo adesso cosa succederà», l’amaro commento del titolare del bar, «ricorrerò alla sorveglianza privata perché non so più cosa fare».