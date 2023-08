Delitto a Mestre: al setaccio le telefonate dei due cugini Rusu

Già per la prossima settimana, la Procura si attende di avere dall’analisi dei cellulari sequestrati la risposta a una delle domande centrali per mettere a fuoco la brutale morte di Lorenzo Nardelli: i cugini Marin e Radu Rusu conoscevano il 32enne di Salzano, autista e bagnino, massacrato a pugni nel piccolo vano dell’ascensore del condominio Bandiera, in via Rampa Cavalcavia?

Gli investigatori non credono al racconto dei due operai edili moldavi da tempo residenti in città, che dalla prima ora sostengono di non aver mai conosciuto Nardelli, ma di esserselo ritrovato all’improvviso in casa. Un tentativo di furto dal quale sarebbe scaturita, per reazione, la colluttazione mortale, ma che non convince il pubblico ministero Stefano Buccini e tanto meno il giudice per le indagini preliminari Alberto Scaramuzza: nel confermare la custodia in carcere dei due cugini per omicidio volontario, il gip ha parlato di una «trappola» nella quale sarebbe stato attirato Nardelli, giunto sotto al condominio alle 22.55 con la propria auto (le chiavi dell’Opel Astra sono state ritrovate nell’abitazione) e mai con il volto travisato.

Lorenzo Nardelli, 32 anni, massacrato di botte dentro l’ascensore

Un’ipotesi smentita con forza dall’avvocato Jacopo Trevisan, difensore dei due indagati, che contesta la totale mancanza di un movente, parlando di «motivazioni che non stanno né in cielo né in terra: non ci sono elementi per parlare di trappola». La tesi della difesa è che proprio di un tentativo di furto finito in tragedia si sia trattato.

Intanto, la Procura si appresta a firmare l’autorizzazione ai funerali e a restituire così il corpo di Lorenzo alla sua famiglia e agli amici, per l’ultimo saluto: chi ha conosciuto il giovane, lo ha descritto come un ragazzo con qualche fragilità legata all’alcol, ma anche impegnato nel proprio lavoro di autista e bagnino negli stabilimenti di Jesolo, molto seguito dalla famiglia. Quanto di più lontano da un ladro di appartamenti.

A questo punto - appurato dall’autopsia che l’uomo è stato ucciso dai pugni e calci ricevuti mentre per oltre 10 minuti si è ritrovato, chiedendo “Aiuto!” chiuso nell’ascensore del condominio con i due cugini - dai cellulari ci si aspetta di sapere se i tre si conoscessero o no.