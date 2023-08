Il Centro Le Barche controcorrente, quest’anno è rimasto chiuso

Centro Le Barche chiuso, quest’anno. Per i lavoratori, giorno pagato ma non lavorato. Era un pezzo che non accadeva, chi ci lavora da molti anni dice che era già successo. Di certo i lavoratori hanno accettato di buon grado la decisione.

Quest’anno le persone che non avevano letto l’annuncio, si sono recate dirette alle porte d’entrata del Centro Le Barche, per poi scoprire che era chiuso. Chiuso Coin, chiusa la Feltrinelli e il bistrot, meta domenicale di molti anziani, chiuso Cisalfa e soprattutto il supermercato Pam, che generalmente attira i clienti.

Meta, nei giorni festivi, di moltissimi stranieri, che hanno ripiegato in altre catene. Il direttore del Centro, Francesco Giusto, ha confermato la chiusura.

«Quest’anno la direzione» spiega Nicoletta Cipolato, delegata Filcams «dopo essersi consultata con gli altri inquilini, ha ritenuto che si tenesse chiuso». Prosegue: «In centro città in tantissimi erano chiusi, c’era poca gente in giro, il gioco non valeva la candela. Per noi è una mossa intelligente, di cui i lavoratori sono stati contenti». Un giorno in famiglia, dunque.