Tribunale di Venezia, cantiere nel degrado: i residenti della zona scrivono al questore

Degrado, spacciatori e tossicodipendenti dentro e a ridosso del cantiere dell’ultimo lotto della cittadella della Giustizia. Come dire, in Tribunale. Una situazione che si sta registrando nella zona di piazzale Roma da almeno sei mesi.

A denunciarlo sono gli abitanti delle Burchielle, che hanno scritto al questore, al comandante provinciale dei carabinieri, agli assessori alla Sicurezza del Comune e della Regione e al Presidente della Municipalità di Venezia.

Un altro aspetto della situazione a rischio in cui si trova piazzale Roma che tra le altre cose dovrebbe essere tra i luoghi più controllati della città, per la presenza del Tribunale, con Questura a due passi e il carcere a cinque minuti di strada a piedi. Spaccio e violenza di notte hanno acceso i riflettori, in queste ultime settimane, su questa porta della città.

Degrado e poca sicurezza

Scrivono gli abitanti della zona. «La situazione che si è creata in zona Burchielle e più precisamente: in Fondamenta delle Burchielle, Calle Burchielle, Calle Pensieri, Fondamenta de la Fabbrica dei Tabacchi e Calle nuova Tabacchi è diventata pesante per la sicurezza di chi ci vive e di chi vi transita. Da circa cinque, sei mesi all’imbrunire e fino a tarda notte sono presenti numerosi spacciatori – viene spiegato nell’esposto –. Quanto avviene è stato più volte segnalato alla Polizia Municipale e ai Carabinieri senza nessun intervento concreto».

Buco a cielo aperto

Per i cittadini la cosa preoccupante è la presenza sempre più massiccia di tossicodipendenti che spesso consumano la loro dose di eroina sul posto. Hanno scritto nell’esposto: «In particolare nella calle nuova dei Tabacchi, calle che si trova prospiciente alla nuova cittadella della giustizia».

I cittadini vedono sempre più spesso gli spacciatori nascondere “qualche cosa” all’interno delle impalcature montate per il cantiere. Quattro sere fa è stato visto uscire un giovane da sotto la recinzione.

Ora temono che le persone che sono arrivate a popolare le notti delle Burchielle comincino ad entrare nel cantiere della Cittadella della Giustizia. Una beffa non da poco per il sistema sicurezza della zona.

«La calle nuova dei Tabacchi è il passaggio principale delle mamme che portano i loro figli piccoli al vicino asilo di rio Terà dei Pensieri e, sovente lungo il percorso si trovano aghi di siringhe monouso», scrivono ancora i residenti che spesso loro stessi hanno raccolto i resti del consumo di droga per evitare che qualche bambino ne venisse a contatto».

Chi abita qui comincia ad avere paura, soprattutto durante le ore notturne quando deve rincasare. La presenza di spacciatori e sbandati, quasi sempre ubriachi non è rassicurante. Anzi. Per di più alcuni lampioni che illuminavano i punti più bui sono stati coperti.

Violenza e coltelli

Da quando la pressione delle forze dell’ordine si è fatta sentire in campo Santa Margherita la zona di spaccio legata alla movida è diventata quella a ridosso ai Tre Ponti e alle Burchielle appunto.

Qui gli spacciatori intercettano i ragazzi della movida. Il mercato della droga e la possibilità di trovare alcol fino all’alba, hanno fatto arrivare oltre ai clienti degli spacciatori, gruppi di sbandati violenti e senza fissa dimora.

Quasi sempre dal coltello facile e dall’uso delle bottiglie di vetro che una volta rotte impugnano come armi. La notte del 31 luglio nello scontro tra tre bengalesi e un gruppo di tunisini e kosovari finirono in ospedale, accoltellati, tre nordafricani e un kosovaro.

Poco prima due dei tunisini, ubriachi, avevano picchiato un tassista che stava caricando dei turisti. La polizia è convinta che il tassista picchiato era stato solo un pretesto per regolare altre questioni. Una settimana dopo un gruppo di ragazzi, al termine di una discussione con un turista americano, lo ferirono all’addome con una bottiglia rotta.