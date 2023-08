Rialto, barchino si cappotta in diretta su Instagram

Finiscono in acqua in diretta su Instagram. Attimi di paura sabato sera in Canal Grande, con un barchino con a bordo tre ragazzi che si è rovesciato all’altezza dell’imbarcadero di Rialto.

Fortunatamente nessun ferito ma solo un grande spavento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati con un’imbarcazione per prestare i primi soccorsi e per mettere in sicurezza l’imbarcazione ormai semi affondata e poi sequestrata dalla polizia locale.

Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica che tuttavia sembra essere stata provocata da una disattenzione o da una manovra improvvisa, non quindi dall’alta velocità o da qualche altra bravata in Canal Grande (teatro in passato anche di gare sfrenate tra barchini).

La prova infatti arriva dai video che circolano in rete in queste ore. Si vedono i tre ragazzi a bordo del barchino mentre si avvicinano all’imbarcadero di Rialto per scambiare due parole con alcune ragazze.

All’improvviso, la conversazione si interrompe e si intuisce che la barca si è capovolta davanti a decine di persone che, nell’ora di punta del sabato sera veneziano, hanno assistito alla scena.

I ragazzi hanno provato a raddrizzare l’imbarcazione, senza però riuscirsi. Vista la situazione, i ragazzi si sono issati sul vicino imbarcadero e si sono messi all’asciutto. Il traffico di barche e di mezzi pubblici in Canal Grande è stato bloccato per qualche minuto in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco il cui intervento ha consentito di recuperare l’imbarcazione ormai finita a picco.