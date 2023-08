Sottomarina, rapinato mentre fa il bancomat l’ex consigliere comunale Donin

Brutta avventura capitata sabato pomeriggio all’ex consigliere comunale Renzo Donin, vittima di una rapina mentre stava prelevando del contante al bancomat. Donin, 66 anni, ex finanziere in pensione si è visto rapinare in pieno giorno da due individui, sicuramente non del posto, che lo hanno costretto a consegnare il denaro, alcune centinaia di euro, che stava prelevando dalla cassa automatica dell’agenzia di Unicredit che si trova sotto l’ex Palace, in viale Veneto, a due passi dal Lungomare e dal monumento al marinaio.

A preoccupare ancora di più il fatto che la rapina sia avvenuta in pieno giorno, poco prima delle 16.30, anche se in quell’orario non c’è molta gente in giro, dal momento che, vista la bella giornata estiva, si preferisce la spiaggia alle passeggiate in centro.

È comunque lo stesso Donin, personaggio molto noto per essere stato per molti anni consigliere comunale fino al 2015 tra le file del centrodestra, a raccontare la brutta vicenda di cui è stato suo malgrado protagonista.

«Sabato pomeriggio mi stavo recando al bancomat di viale Veneto per prelevare del contante. In giro non c’era nessuno, del resto erano le quasi le 16.30 del pomeriggio e a quell’ora la gente è tutta in spiaggia.

Al centro del boulevard, però, ho notato un uomo con un vistoso cappello di paglia ed ho pensato che fosse un turista e non ci ho nemmeno fatto caso più di tanto.

Quindi sono entrato nello spazio della banca dove è situato il bancomat e, improvvisamente, me lo sono ritrovato dietro. A quel punto gli ho intimato stizzito di uscire perché dovevo effettuare una operazione e lui molto gentilmente è uscito.

Tuttavia, mentre stavo ultimando l’operazione, è ritornato buttandosi addosso al bancomat.

Ero in procinto di reagire anche in malo modo quando dietro del tizio si è materializzato un altro uomo dalla corporatura molto robusta.

Ho cercato di mantenere il sangue freddo ed ho preferito scappare, lasciando i soldi a loro disposizione.

Nella fuga ho anche invitato un’altra persona che stava salendo verso la banca a non salire, intimandogli di scappare. Contro una sola persona avrei cercato sicuramente di reagire, ma contro due non era francamente il caso.

Così mi sono recato a denunciare l’accaduto ai carabinieri, che si sono subito messi sulle tracce dei due ladri che, dall’aspetto, avrebbero potuto essere sudamericani, poi i nervi hanno ceduto ed ho dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, anche se per fortuna non ho subito alcuna violenza fisica, anche se mi sento di mettere tutti in guardia».