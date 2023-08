Morsi velenosi e disinfestazioni il ragno violino è di casa a Venezia

Di disinfestazioni, a Venezia, se ne sentono di ogni tipo. Soprattutto durante l’estate. Le più comuni? Topi. Poi scarafaggi, alveari, vespai che si infilano sotto i coppi dei tetti o nei pertugi degli infissi.

Da inizio anno, però, le ditte specializzate in città sono intervenute almeno una decina di volte per un tipo di disinfestazione che non ci si aspetterebbe: quella per il ragno violino.

L’ultima, in ordine di tempo, risale a qualche mese fa ai Tolentini. Piena zona residenziale, quindi, e non in una casa di campagna né in una tenda piantata in campeggio.

In quest’ultimo caso, il ragno oltre ad essersi sistemato in un appartamento aveva anche pensato bene di pungere l’inquilina. E così una signora di 65 anni, residente, è stata costretta a ricorrere alle cure dell’ospedale. Già perché quando morde, non c’è da scherzare con il ragno violino, tra i ragni “italiani” più velenosi che ci sia.

Le dimensioni sono modeste, il corpo può raggiungere i nove millimetri. Può trovare riparo dietro a mobili, battiscopa, sotto scatole di cartone o anche all’interno di guanti, calzature e biancheria.

Il morso del ragno violino è inizialmente asintomatico.

Nelle ore successive al morso, invece, compare una lesione arrossata con prurito, bruciore e formicolii che nelle successive 48-72 ore può diventare necrotica e può ulcerarsi.

Non solo. Il suo morso può anche “iniettare” nei tessuti alcuni batteri che, proliferando, complicano il decorso della ferita. Ci sono poi le situazioni più gravi. In questi casi, oltre a febbre, rash cutaneo, ecchimosi, possono presentarsi danni ai muscoli, ai reni ed emorragie.

Ad ogni modo, incontrarne uno resta particolarmente raro. Niente a che vedere, insomma, con l’aumento nelle scorse settimane delle segnalazioni di scarafaggi dai tombini in città e nelle isole (Lido in primis) a causa delle alte temperature registrate. È un fatto, però, che le ditte veneziane specializzate nel settore sono intervenute più volte negli ultimi mesi. Oltre ai Tolentini, altri interventi ci sono stati in lista di Spagna e a Sant’Elena. In alcuni casi, il ragno si era addirittura rintanato in una valigia da viaggio.

In questi casi, gli esperti intervengono saturando l’ambiente in cui si sospetta che ci sia il ragno con piretroidi in dose concentrata.

Questo serve a snidare il ragno dalla sua tana che compare come una sorta di zucchero filante, di colore biancastro. Se il ragno viene rilevato in un’area facilmente accessibile basterà spruzzare il piretroide sul ragno avendo cura di spruzzare il prodotto anche in fessure e crepe.

Dopo il trattamento, è necessario pulire a fondo utilizzando un potente aspiratore per, poi, passare ad un secondo trattamento per gassificazione.