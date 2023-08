Il triste primato di Mestre: così è diventata la capitale della droga

Due siringhe abbandonate su un muretto in via Gaspare Gozzi, sotto il sole della metà pomeriggio di agosto, forniscono uno spaccato della città. O meglio, di una sua parte. La droga scorre, sia nelle vene di chi quelle siringhe le ha appena usate che nelle strade di Mestre e Venezia.

Via Piave, via Rampa Cavalcavia, la stazione, piazzale Roma e non solo. Ma, grazie al potenziamento degli interventi degli operatori, sia a livello del “drop in” che del progetto “new way”, sono molte le persone che dalla strada riescono ad arrivare al servizio di recupero delle dipendenze (Serd).

Se fino a poco tempo fa i nuovi utenti erano circa 7 al mese, nell’ultimo periodo sono stati 7 in una sola settimana, 14 nelle ultime due.

Il servizio per strada sembra quindi funzionare a pieno titolo, nel tentativo di intercettare le persone da inserire in un percorso di disintossicazione e recupero. Certo, una goccia nel mare se pensiamo che, secondo le stime del Comune, il mercato della droga di Mestre vede affacciarsi circa 300 consumatori, di cui 220 provenienti da fuori.

Eppure, Massimo Zuin – direttore dei servizi sociosanitari dell’Usl 3 – si dice soddisfatto dei primi risultati raggiunti, perché la missione è aiutare quante più persone possibili.

«I dati ci confermano l’efficacia degli interventi messi in atto, il Serd ha visto un importante aumento di nuovi accessi, se paragonati ai mesi prima», commenta, aggiungendo che è facile immaginare ulteriori ingressi nelle prossime settimane.

Il boom di entrate fa, però, preoccupare i sindacati, che già la scorsa primavera avevano denunciato la mancanza di personale nel servizio, sottolineando come i pochi operatori presenti si dovessero dividere tra il serd e il carcere, altro luogo dove il numero di tossicodipendenti è alto.

Negli anni, l’abuso di sostanze stupefacenti è aumentato a dismisura, trasformandosi in un vero e proprio caso sociale.

Contrariamente a tutti gli altri prodotti, colpiti dall’inflazione, nel mercato della droga i prezzi sono crollati e la domanda è esplosa. Di conseguenza, bastando pochi spiccioli per una dose, anche l’età dei consumatori si è abbassata e l’ultima relazione del Parlamento parla di 44 mila ragazzi under 19 che – in tutta Italia – fanno uso di sostanze stupefacenti.

Ma torniamo alla situazione nel Veneziano.

“Geoverdose” – mappa dell’emergenza della tossicodipendenza, che fornisce dati a livello nazionale – mostra un quadro preoccupante in cui il Veneto, e in particolar modo la provincia di Venezia, svetta a per numero di ricoveri e morti per droga rispetto a tutto il resto d’Italia.

Dal 2017 – anno in cui l’eroina gialla aveva stroncato 20 persone solo a Mestre – ad oggi in tutta la regione si sono registrati 187 decessi per overdose, 28 morti sospette, che potrebbero essere ricondotte alla droga, e 68 ricoveri.

Nel Veneziano, i decessi sono stati 66, le sospette overdose 6 e i ricoveri 38. In tutte le altre province, i numeri sono stati più bassi.

Nel 74,5% dei casi, si tratta di overdose da eroina, l’88,2% delle persone colpite sono uomini e il 72,7% di questi è italiano. Un problema, quindi, che non guarda alle nazionalità, all’età o al reddito.

Semplicemente, la droga oggi è una piaga che riguarda tutti e con cui tutti devono fare i conti: dai cittadini che trovano le siringhe sotto casa, ai servizi che cercano nuove strategie per cercare di aiutare i tossicodipendenti, fino alla politica, che deve trovare fondi per arginare il problema e limitare i danni alla comunità.

Intanto, Mestre non è solo spaccio, dosi iniettate a cielo aperto o coltellate per regolare i conti.

Ma una città viva, fatta di comitati, associazioni e volontari, che trasformano anche i luoghi del degrado, come i giardini di via Piave, in spazi di incontro e di vita comunitaria. Una città che resiste e insiste, affinché l'emergenza della tossicodipendenza possa rientrare e smettere di seminare morti sul ciglio della strada. Mestre sta lottando per essere qualcosa di diverso della capitale della droga, del crocevia dello spaccio, della madre patria dell'eroina gialla che semina morte.