Droga, l’assessore Lanzarin: «Esiste un caso Mestre, città di delinquenza e illegalità»

Esiste un “caso” Mestre. Lo ammette la stessa assessora veneta alla Sanità,

Manuela Lanzarin, di fronte a un dato che non può godere di interpretazioni “altre”: dall’inizio del 2022, il Comune di Venezia è stato il secondo in Italia in cui ci sono stati più morti per overdose.

Quindici, in un Comune di appena 260 mila abitanti. Diciotto a Roma, che di abitanti, però, ne conta 2,8 milioni.

«Ma, guardando ai dati regionali, la differenza tra il Veneto e le altre regioni non è ampia», dice l’assessora. Se dalla regione si restringe il cerchio, se dal Veneto si passa a Venezia, la storia cambia.

«Sì, è un dato importante», ammette l’assessora, parlando di quelle 15 vite che non ci sono più: uccise dalla droga. «Perché a Mestre c’è tanta illegalità, tanta delinquenza.

Lo spaccio si è concentrato su quella piazza. E infatti ci sono state delle operazioni importanti di sequestro di sostanze illecite. Per questo l’Usl 3 sta mettendo in campo delle azioni mirate, proprio su Mestre.

Per cercare di scardinare il sistema».

Srotolare quel circolo vizioso che sembra una camera chiusa, sigillata, dalla quale non si scappa. Altrove non è così, dice sempre l’assessora.

I numeri, riferiti al 2022, indicano 8.613 consumatori di eroina presi in carico dal sistema sanitario veneto, 2.190 dipendenti dalla cocaina, 2.038 dai cannabinoidi e pure 1.420 che non riescono a fare a meno di giocare d’azzardo. Mentre sono 1.450 i posti letto previsti in tutto il Veneto. È stato creato un tavolo tecnico permanente sulle dipendenze.

Si interfaccia con i 9 dipartimenti dedicati (uno per azienda) e i 38 Serd presenti in tutte le province. Questi ultimi sono a loro volta articolati in 103 unità. Gli altri numeri: 35,8 milioni di euro a bilancio per la lotta alle dipendenze, di cui 28 milioni per aiutare i consumatori di droghe.

«Tutto questo per i lavori nei Serd, nella pronta accoglienza, nelle strutture residenziali, semi residenziali. Per un lavoro previsto dal piano triennale che si esaurirà in dicembre, ma che riproporremo anche nei prossimi anni», dice Lanzarin. Eppure non basta: lo dice la cronaca.

Lo dicono i sottopassi delle stazioni: di Mestre, ma non solo. Lo dicono i morti. Alcuni giorni fa, in un intervento sul nostro giornale, Gianfranco Bettin plaudeva al lavoro delle forze dell’ordine.

Dicendo, però, che l’anello debole del sistema è l’aspetto socio sanitario, la cui è risposta è carente: «Ora il Comune ha potenziato gli interventi a bassa soglia e l’Usl ha dotato il Serd di un camper per incontrare le situazioni di strada più difficili. Benissimo, era tempo.

Ma sono ancora palliativi, troppo pochi gli operatori, scarse le risorse. Se scegli questa strada devi fare sul serio: servirebbero almeno 30 operatori professionali del Comune e almeno un raddoppio del personale del Serd», uno stralcio del suo intervento.

A Venezia, le uscite del pronto intervento sociale sono passate da 250 a 120 all’anno. I dipendenti, da una quindicina a cinque.

Certo, ci sono i lavoratori delle cooperative: ma è un servizio esterno. «Ma queste sono questioni che riguardano l’Usl 3, nelle quali non entro. Posso assicurare che, a livello regionale, non è questo il trend. E abbiamo sempre cercato di sostituire i medici che lasciavano, per la pensione o altri motivi», dice Lanzarin, «Con il piano triennale abbiamo stanziato risorse e autorizzato l’assunzione del personale necessario».

Eppure, nel dipartimento Dipendenze dell’Azienda sanitaria mancano medici. E, anche per questo ci sono persone bisognose di aiuto ancora in lista d’attesa: i rischi sono evidenti, parlando di patologie sulle quali l’intervento tempestivo è fondamentale. «Purtroppo la carenza di specialisti riguarda tutto il sistema», ammette l’assessora. «E questo non cambia, nonostante negli ultimi anni abbiamo investito molto sulle dipendenze e sulla non autosufficienza».

È una situazione in ebollizione, che inevitabilmente è stata aggravata dalla pandemia.

«C’è sicuramente una coda del Covid, soprattutto tra gli adolescenti. E anche per questo è importante che la prevenzione parta già da scuole e società sportive, perché i ragazzi capiscano che non occorre “sballarsi” per divertirsi». I numeri delle dipendenze, però, continuano a crescere.

«Ci interroghiamo di continuo sul motivo. Ma non c’è una sola spiegazione», dice Lanzarin.

«Dall’aumento della disponibilità delle droghe, alla declassificazione delle sostanze oggi in commercio, anche illecite, e dall’abbassamento dell’età del primo utilizzo, fino al consumo contemporaneo di droghe e alcol. Questioni che devono essere la nostra priorità».