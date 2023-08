Tragedia sul pullman a Caorle: trovata morta sul sedile una 71enne austriaca

Tragedia, ieri alle 15, in un pullman gran turismo proveniente dall’Austria, e appena arrivato in città per una vacanza organizzata. Una donna, S.C. , è morta sul sedile. Aveva 71 anni.

Mentre era in corso il viaggio verso la città lagunare nessuno della comitiva si è accorto che la donna era deceduta, per tutti sembrava si fosse appisolata.

Quando sono arrivati sul Lungomare Trieste alcuni membri della comitiva hanno cercato di ridestarla, poiché erano quasi arrivati a destinazione. S.C. , però, non dava alcun segnale di risveglio, anzi.

Il pullman ha quindi accostato vicino al marciapiede, nella zona delle colonie diocesane di Vittorio Veneto, innanzi all’ingresso della Bruno e Paola Mari.

A braccia la donna è stata trasportata sul marciapiede per le prime cure. La situazione era disperata. Sul posto sono rapidamente intervenuti il Suem 118 di Caorle e la Polizia locale, che ha transennato la zona, impedendo a chiunque di avvicinarsi.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare. La turista è stata dichiarata deceduta, per cause naturali. La vacanza è diventata un incubo per i compagni di comitiva.