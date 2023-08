Venezia, ecco le tracce di sangue dopo la rissa all'alba a San Stae

Ancora sangue in centro storico a Venezia. Dopo i due episodi di piazzale Roma, venerdì 11 agosto sera un accoltellamento è avvenuto in Salizada San Stae. Ultimo atto di una lite scoppiata poco prima e di cui non se ne conosce le origini. Ferito ad un braccio un tunisino di 28 anni. Sull’accaduto indaga la polizia. Lo straniero inizialmente non era ricorso alle cure dei medici. Ma poi continuando a perdere sangue in maniera copiosa si è fatto medicare. (video Marta Buso/Interpress)

00:36