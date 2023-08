Centauro morto in Friuli, il ricordo della moglie: “Sarai la mia corazza”

“La corazza che lui aveva questa volta non è riuscito a proteggerlo. Ma ora spero che lui sia la mia. Come lo è sempre stato”. Fanno riflettere, e piangere, le parole di Michela Morsanuto, la moglie di Derek Bozzato, il centauro di 37 anni ucciso dopo un incidente stradale che si è verificato sabato alle 17.30 in territorio friulano, a Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine, in un maledetto incrocio sulla statale 14 Triestina, strada pericolosa e trafficatissima anche a Portogruaro.

Lui viaggiava in sella alla sua Kawasaki e si è scontrato con l’auto guidata da una donna che, secondo alcune testimonianze sarebbe sbucata da una laterale senza dare la precedenza.

La dinamica però resta al vaglio delle forze dell’ordine, ma la donna alla guida rischia seriamente, da oggi, l’incriminazione per omicidio stradale, almeno come atto dovuto. La magistratura di Udine ha disposto il sequestro dei due mezzi e probabilmente ordinerà delle perizie. L’uomo era sposato in municipio dal 2010 con Michela persona molto conosciuta in ambito pallavolistico.