L’auto, le chiavi e le strane frasi: ecco tutto quello che non torna nell’omicidio di Mestre

Lorenzo Nardelli arriva in via Rampa Cavalcavia con la sua Opel Astra di colore grigio. Entra nel parcheggio condominiale e sistema l’auto correttamente in uno degli spazi.

La chiude a chiave e si dirige verso la porta d’ingresso alla scala D del palazzo. Un comportamento tipico di chi va ad un appuntamento.

A quell’ora, sono circa le 23 di mercoledì, chi apre il portoncino d’ingresso al giovane di Salzano? E mai possibile che lo trovi aperto? È pensabile invece che lui suoni il campanello a qualcuno che gli apre. Difficile immaginare, vista appunto l’ora, che suoni un campanello a caso e dall’altra parte trovi un condomino, considerata anche la zona, disposto ad aprire ad uno sconosciuto.

Nardelli sale con l’ascensore al piano dove vivono i due cugini moldavi. Occupano l’appartamento di cui è intestatario il patrigno di uno di loro. Secondo questi tenta il furto nella loro abitazione.

Proprio davanti alla porta del loro appartamento c’è una bicicletta. Testimonia che all’interno della casa c’è sicuramente qualcuno. Sullo stesso pianerottolo c’è l’appartamento di un’anziana. Quello sì all’apparenza vuoto. Se Nardelli si trova lì per rubare perché sceglie di entrare in quello dove c’è la bicicletta parcheggiata. Cioè sceglie la cosa più difficile?

Il giovane non ha trascorsi da ladro. Ha precedenti ma di altro genere. Secondo i cugini Rusu riesce ad aprire la porta usando una tessera tipo quella delle carte di credito. Cosa che chi non è un professionista del furto difficilmente riesce a fare. E poi se fosse stato così, dove sarebbe finita la tessera?

I moldavi dicono che ad un certo punto se lo sono trovati in casa mentre loro erano in mutande ed erano ubriachi. Ricordano perfettamente, nonostante i fumi dell’alcol, quanto grappa avevano bevuto: 35 grammi a testa. Aggiungono poi che con Nardelli c’erano altre due persone. Ma nessuno li vede o li sente scappare.

I testimoni sentono gridare una persona: «Ho sbagliato, ho sbagliato. Scusate, scusate». Verosimilmente si tratta di Nardelli. Mentre qualcun altro continua a ripetere: «Le chiavi, le chiavi».

Ebbene non si trovano più le chiavi dell’auto del giovane. L’Opel Astra con la quale il giovane arriva in via Rampa Cavalcavia e che parcheggia regolarmente chiudendola a chiave. Sono quelle chiavi che uno dei due cugini chiede con insistenza? O a quali chiavi si riferisce? Di certo non di quelle di casa in quanto la porta del loro appartamento si apre con una tessera.